Công an bất ngờ kiểm tra lại hiện trường tiến sĩ Tín tử vong dưới sự chứng kiến của gia đình

Chiều ngày 28/4, nhiều Công an có mặt tại chung cư Saigon New (huyện Nhà Bè, TP HCM) – hiện trường tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của người thân nạn nhân.

Theo tin từ Zing new.vn, Công an có mặt tại chung cư Saigon New để kiểm tra lại hiện trường vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín (giảng viên Đại học Ngân hàng TP HCM) tử vong. Diễn biến này diễn ra một ngày sau khi gia đình nạn nhân nhận được tin báo, tìm thấy kín cận của ông Tín trong căn hộ chung cư.

Còn theo tin từ Tiền phong, khi đến chung cư, lực lượng Công an tiến hành phong tỏa một số địa điểm dưới chung cơ, nói chuyện với một số người dân tại đây. Một top Công an khác đi thẳng lên lầu chung cư. Có khoảng gần 20 Công an được điều động đến hiện trường.

Công an có mặt tại chung cư Saigon New

Cũng trong chiều nay, phóng viên nhận thấy sự có mặt của bà Nguyễn Thanh Bích (vợ ông Tín). Ít phút sau là sự xuất hiện của luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sưu TP HCM). Ông Quynh giữ vai trò luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà Bích.

Theo lời ông Quynh, chiều nay, Công an có mặt tại chung cư Saigon New để kiểm tra lại hiện trường. “ Gia đình bà Bích và luật sư đã được thông báo và mời tới chứng kiến buổi kiểm tra”, ông Quynh cho hay.

Liên quan đến việc phát hiện kính mắt của ông Tín, luật sư Quynh cho biết, phía Công an hỏi và yêu cầu gia đình cung cấp thông tin, gia đình đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của điều tra viên. Đáng lưu ý là điều tra viên trưng ra một số hình ảnh và yêu cầu gia đình nhận diện. “Vợ ông Tín nhận ra mắt kính ông Tín đeo hàng ngày”, luật sư Quynh nói.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín

Tuy nhiên, luật sư thuật lại, ông cũng như vợ ông Tín bất ngờ khi điều tra viên nói rằng, mắt kính của ông Tín được Công an thu giữ trong phòng làm việc của ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế - Đại học Ngân hàng TP HCM).

Luật sư Quynh cũng đặt ra câu hỏi, tại sao ông Tín bị cận nặng lại không đoe kính thì điều tra viên trả lời, vụ việc vẫn đang điều tra, phía Công an chưa trả lời. Luật sư Quynh cũng nói rằng, theo điều tra viên thì vụ việc khá phức tạp, cần thiết thì phía công an sẽ gia hạn điều tra để làm sáng tỏ vụ án này, vì vụ án thu hút dư luận, lãnh đạo CA TPHCM rất quan tâm và chỉ đạo điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Tìm thấy kính cận của Tiến sĩ Bùi Quang Tín tại nhà của đồng nghiệp

Nga Đỗ (t/h)