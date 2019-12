Công an công bố đặc điểm nhận dạng nghi can sát hại người phụ nữ ở TP HCM: Người Hàn Quốc điển trai

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện vẫn chưa bắt được nghi phạm sát hạn người phụ nữ Hàn Quốc rồi đốt ô tô phi tang. Tuy nhiên đã có đặc điểm nhận dạng người này.

Liên quan đến vụ việc, một gia đình người Hàn Quốc sống tại quận 7 bị đột nhập cướp tài sản và tấn công, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với Công an quận 7 và Công an quận 2 để điều tra làm rõ và truy tìm nghi can.

Theo đại diện lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, trước đó một số thông tin cho rằng đã bắt được nghi can là chưa chính xác. Hiện Công an vẫn đang tập trung lực lượng truy bắt tội phạm.

Cũng thông qua cơ quan báo chí, Công an TP Hồ Chí Minh thông báo đặc điểm nhận dạng của nghi can như sau: Nghi can là nam giới mang quốc tịch Hàn Quốc; độ tuổi từ 20 – 25 tuổi, dáng người thư sinh, cao khoảng 1m67; da trắng, tóc đen, trán cao, đeo kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn.

Đây là vụ giết người cướp tài sản có yếu tố nước ngoài đặc biệt nghiêm trọng và được dư luận quan tâm nên Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu bất cứ ai có thông tin gì liên quan đến nghi can thì phải thông báo đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) theo số điện thoại 0935653637 (gặp anh Quá).

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 1h45 ngày 21/12, nghi can đột nhập vào căn nhà nằm trên đường nội khu Hưng Phước 1 (khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh). Tại đây, đối tượng tấn công các thành viên trong gia đình. Vụ tấn công này khiến 1 người chết và 2 người khác bị thương. Sau khi giết người, đối tượng vơ vét tài sản và bỏ trốn.

Chiến xe nghi của vợ chồng nạn nhân bị đốt ở khu vực chân cầu Thủ Thiên

Danh tính các nạn nhân là: Bà Jung Young Sook (49 tuổi) đã tử vong. Còn người bị thương là ông Yoon Sang Young (50 tuổi) và cô con gái 16 tuổi.

Theo tìm hiểu, khu vực phường Tân Phong có nhiều người Hàn Quốc sinh sống. Từ trước đến nay, khu này nổi tiếng có an ninh nghiêm. Song hung thủ vẫn hiên ngang đột nhập với mục đích trộm cắp tài sản

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: Thời điểm xảy ra vụ án anh nghe có tiếng la hét phát ra từ nhà nạn nhân. Sau đó, anh cùng bảo vệ đi sang kiểm tra thì phát hiện sự việc. Cùng thời điểm, Công an có mặt phong tỏa hiện trường.

Còn tại khu vực chân cầu Thủ Thiên thì phát hiện một ô tô bị cháy vào lúc 6h cùng ngày. Một số người dân nghe thấy tiếng nổ và khói lửa bùng lên tại tuyến đường nội bộ vắng vẻ. Nhiều người dân cho hay, khi lại gần thấy xe đang bốc cháy nhưng không có người bên trong.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nghi ngờ chiếc xe bị thiêu rụi có liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào khoảng 2h30 tại phường Tân Phong, quận 7. Hàng chục cảnh sát của Công an TP.HCM và Công an quận 2 cùng thực hiện khám hiện trường

Hiện Công an đang mở rộng điều tra và truy tìm hung thủ.

Nga Đỗ (t/h)