Công an củng cố hồ sơ xử lý bệnh nhân 178 vì khai báo vòng vo “làm khổ” ngành y tế Thái Nguyên

UBND huyện Đại Từ chỉ đạo Công an huyện củng cố hồ sơ xử lý hành vi khai báo y tế không trung thực của bệnh nhân 178 khiến bệnh viên Đa khoa huyện Đại Từ không thể tiếp đón bệnh nhân mới.

Liên quan đến hành vi của bệnh nhân 187, tối ngày 31/3, ông Nguyễn Minh Hoạt – Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên ) thông tin: Huyện đã chỉ đạo Công an cung cấp hồ sơ xử lý hành vi khai báo y tế không trung thực của bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 178.

Theo ông Hoạt, bệnh nhân này có hành vi khai báo vòng vo khiến cho 12 nhân viên y tế của bệnh viện Đa khoa huyện Đại từ cùng 8 bệnh nhân khác phải cách ly. Hiện tại, Sức Khỏe của những người bị cách ly đều ổn định, đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và đang đợi kết quả.

Hành vi của bệnh nhân 178 còn khiến cho bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ không thể tiếp đón bệnh nhân mới, chỉ có thể điều trị các bệnh nhân cũ trước thời điểm công bố bệnh nhân 178 dương tính với COVID-19.

Ông Hoạt nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chỉ đạo các Trạm y tế các xã trên địa bàn chủ động đón tiếp bệnh nhân, thành lập phòng khám đa khoa di động để chữa bệnh tạm thời cho bệnh nhân mới ngay giữa trung tâm huyện”.

Cùng theo ông Hoạt khi phát hiện bệnh nhân dương tính với COVID-19 , cơ quan chức năng huyện đã nhiều lần truy hỏi nhưng nữ bệnh nhân này liên tục khai báo vòng vo. Mãi đến cuối cùng mới chịu khai thật là trở về từ Bệnh viện Bạch Mai . “Bà ấy ‘quay nhiều vòng’, đến 9h ngày hôm sau mới thừa nhận về từ Bạch Mai, ngay sau khi bà ấy thừa nhận, chúng tôi đã lập biên bản tại chỗ. Đồng thời thời tiến hành cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, phun khử trùng toàn bộ bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ”, ông Hoạt cho biết.

Bệnh nhân 178 khai báo gian dối làm khổ ngành y tế Thái Nguyên

Liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 178, ngay sau khi có thông báo dương tính, ngành y tế tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành rà soát, thông kê xác định được 47 trường hợp F1, 282 trường hợp F2 và 536 trường hợp F3. Những trường hợp này đều đã thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thái Nguyên tăng cường lực lượng rà soát, xác minh các trường hợp phải khai báo y tế theo thông báo từ Bộ Y tế. Đồng thời chỉ đạo Công an huyện Đại Từ hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm trường hợp bệnh nhân 178 để răn đe, giáo dục chung trong cộng đồng.



Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến ngày 29/3, Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý việc Bộ Y tế, Bộ Công an phối hợp xử lý bệnh nhân 178 về hành vi khai báo vòng vo, thiếu trung thực để răn đe, giáo dục.

Nữ bệnh nhân số 178 là người đầu tiên nhiễm Covid-19 của tỉnh Thái Nguyên. Người phụ nữ 44 tuổi này làm việc cho Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ ở Bệnh viện Bạch Mai.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, hành vi của bệnh nhân số 178 rõ ràng đã trốn tránh việc cách ly y tế, thậm chí còn vi phạm Pháp luật

Căn cứ khoản 2, Điều 10 Nghị định 176/2013, người vi phạm sẽ bị phạt tối đa 10 triệu đồng, đây là mức phạt hành chính cao nhất.

Tuy nhiên, ngoài phạt tiền, nếu phát hiện có người bị lây nhiễm bệnh từ ca 178, đồng thời, cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy nữ bệnh nhân cố tình giấu thông tin dẫn đến hậu quả bệnh dịch lây lan hoặc có người chết do bị lây nhiễm, thì có thể khởi tố người phụ nữ này về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, với hình phạt cao nhất 12 năm.

Trường hợp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Bệnh nhân 178 từ Bạch Mai về nhưng khai báo gian dối

Nga Đỗ (t/h)