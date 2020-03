Vụ sư thầy và phật tử bị giết tại chùa Quảng Ân: Đã khoanh vùng đối tượng, hung khí nghi là búa

Tối ngày 24/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra tại chùa Quảng Ân.

Liên quan đến vụ án mạng thương tâm tại chùa Quảng Ân (khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), ngày 24/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vẫn tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm tử thi và trích xuất camera an ninh ở khu vực xung quanh để truy tìm nghi phạm gây án.

Theo plo.vn, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được đối tượng. Trích xuất camera an ninh để truy bắt nghi can liên quan đến vụ án mạng này. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa xác định được động cơ gây án của hung thủ mà tập trung truy tìm hung thủ.

Công an đang tích cực điều tra vụ án

Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận đều xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Cơ quan điều tra xác định, cần nhanh chóng truy tìm ra hung thủ đưa về điều tra, quy án để tránh gây hoang mang dư luận.

Như đã đưa tin, chiều ngày 23/3, tại chùa Quảng Ân xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi) tử vong trong căn phòng phía sau nơi thờ tự của chùa. Bên cạnh đó, người dân phát hiện thi thể thứ hai là Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người làm công quả trong chùa).

Người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ đẻ của Yến, người nấu ăn trong chùa) bị đánh nhiều nhát vào người với vết thương trên đầu. May mắn thay, bà Phượng còn sống và được nhân dân đưa đi cấp cứu ngay sau khi phát hiện. Bà Phượng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó có một số thông tin nạn nhân Phương đã tử vong. Tuy nhiên, chiều 24/3, đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, nạn nhân Nguyễn Thị Phượng đang được điều trị tích cực tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện và không có chuyện đã tử vong như một số thông tin lan truyền trên mạng.

Căn phòng nơi xảy ra án mạng

Theo cơ quan điều tra, các bác sĩ đang điều trị tích cực, giám sát 24/24 diễn biến Sức Khỏe bệnh nhân. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cử cán bộ điều tra bảo vệ nghiêm ngặt tránh xảy ra bất trắc.

Về công tác điều tra, suốt đêm ngày 23/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi các nạn nhân để xác định rõ nguyên nhân tử vong. Bước đầu xác định, ba nạn nhân bị tấn công bằng vật cứng nghi là búa.

Theo plo.vn, nhiều khả năng thời điểm xảy ra vụ án là sáng ngày 23/3. Khi đó, hung thủ đã giật cửa phòng và dùng hung khí tấn công thượng tọa Thích Nguyên Lộc khi ông đang nằm trên võng. Nạn nhân bị tấn công rất dã man.

Tiếp đó, hung thủ quay sang tấn công bà Phượng và con gái khi họ đang ở trong phòng này. Khi thấy cả 3 nạn nhân nằm bất động thì hung thủ rời đi. Đến khoảng 16h10 cùng ngày, bà Phượng tỉnh lại dùng điện thoại gọi người đến cứu.



Đáng chú ý, hai chiếc xe máy cùng tài sản, Đáng chú ý, hai chiếc xe máy cùng tài sản, điện thoại trong phòng thượng tọa Lộc đều không bị mất. Công an cũng không tìm thấy dấu vết đồ đạc bị xáo trộn, lục lọi.

Nhiều người dân có mặt theo dõi công tác điều tra

Nga Đỗ (t/h)