Công an điều tra vụ thi thể người đàn ông xăm chữ “trăng mờ bên suối” nổi trên sông Sài Gòn

Thi thể một người đàn ông nổi trên sông Sài Gòn được người dân phát hiện và trình báo Công an. Đáng chú ý, trên người nạn nhân có xăm dòng chữ “trăng mờ bên suối”.

Dẫn tin từ Nhịp sống trẻ, sáng 9/2, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới có xăm chữ “trăng mờ bên suối” nổi trên sông Sài Gòn. Đến trưa ngày 9/2, Công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ điều tra.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo điều tra ban đầu, thi thể được phát hiện ở đoạn sông Sài Gòn qua đường Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh). Sau đó, người phát hiện đã trình báo sự việc lên cơ quan điều tra và kêu gọi một số người dân khác đến canh giữ hiện trường đợi Công an xuống làm việc.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân là đàn ông khoảng 30 – 40 tuổi. Thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Thi thể mặc đồ công nhân xây dựng, trên tay có nhiều hình xăm, trong đó nổi bật là dòng chữ “trăng mờ bên suối”. Trên thi thể không phát hiện giấy tờ tùy thân.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đã đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác điều tra, xác minh danh tính. Khi nào có kết luận điều tra sẽ thông báo chính thức.

Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi

Trước đó, ngày 7/2, người dân sống tại thôn 5, xã Lưu Phương (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cũng phát hiện một thi thể nam giới đang hủy trong vườn chuối.

Cụ thể, chiều ngày 7/2, người dân ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên rất khó chịu. Khi đi đến vườn chuối rà soát thì phát hiện thi thể người đang trong quá trình phân hủy,.

Ngay sau đó, UBND xã Lưu Phương phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Qua kiểm tra, xác định nạn nhân là nam giới, độ tuổi thanh niên, trên người không có giấy tờ tùy thân. Vị trí nạn nhân từ vong nằm cách xa khu dân cư và mặt đường nên không ai để ý.

Một các bộ xã cho hay, do không thấy giấy tờ tùy thân nên dự kiến sau khi hoàn thành khám nghiệm, chính quyền địa phương sẽ tổ chức mai táng trước cho nạn nhân.

