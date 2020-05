Công an Đồng Nai nói gì về hoạt động bảo kê của băng Loan 'cá'?

Tin tức mới nhất ngày 6/5, chiều cùng ngày trả lời phỏng vấn VTC News, Đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện vụ việc liên quan tới băng nhóm Loan “Cá” vẫn đang được điều tra mở rộng.



Cũng theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, đây là băng nhóm có “số má” trên địa bàn. Để tạo uy, nhóm của Loan “cá” thị uy sức mạnh bằng những đàn em xăm trổ đầy mình, cố tình mặc hở hang để lộ các hình xăm. Nhóm này dùng vũ lực để đe dọa, khống chế, buộc những người bán hàng ở khu vực "quản lý" phải nộp tiền bảo kê từ 1 – 1,5 triệu đồng/tháng mới được buôn bán.

Nếu đến tháng chưa có tiền đóng, nhóm Loan “cá” huy động đàn em tới dùng vũ lực thị uy bằng mọi cách để buộc họ phải nộp tiền.

Nhóm Loan "cá" bị lực lượng công an bắt giữ.



Công an Đồng Nai nhận định, để triệt phá được băng nhóm Loan "Cá" không phải là điều dễ dàng. Nguyên nhân bởi, các đối tượng này không ra mặt theo kiểu uy hiếp tập trung. Để đánh lạc hướng lực lượng chức năng và các tiểu thương, băng nhóm này cắt cử 2 người hàng ngày chạy xe máy dạo quanh khu vực, nhắc nhở các tiểu thương không được lấn chiếm lòng, lề đường.



Tuy nhiên, hành động nhìn có vẻ đầy trách nhiệm và mang tính công dân trên thực chất là để thay phiên theo dõi tình hình buôn bán của các tiểu thương, khi phát hiện những người bán dạo sẽ thu luôn tiền bảo kê theo ngày. Đối với những người bán hàng dạo không thường xuyên, băng nhóm sẽ thu theo ngày, mỗi ngày 50.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện băng nhóm của Loan không chỉ thu tiền bảo kê của các hộ kinh doanh và người buôn bán hàng rong quanh KCN Thạnh Phú mà còn bảo kê cả việc cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở nhiều khu nhà trọ lân cận KCN Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu).

Bên cạnh đó, nhóm của Loan "cá" còn với tay sang cả khu vực phường Trảng Dài, phường Tân Phong thuộc TP Biên Hòa.

Công an làm việc với nhóm đối tượng.

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Cửu trả lời với PV VTC News khẳng định, sau vụ Loan "cá" huyện đã chỉ đạo cho Công an huyện lập kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn phức tạp, trong đó KCN Thạnh Phú.





Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, chiều ngày 5/5 lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cảnh sát cơ động đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của băng nhóm gồm 9 đối tượng do Lý Thị Loan, còn có biệt danh Loan “cá” (SN 1981 ngụ tại phường Hóa An, TP Biên Hòa) và Hoàng Thị Tuyết Nhung (SN 1985 ngụ tại phường Hố Nai, TP Biên Hòa) cầm đầu để điều tra về hành vi bảo kê buôn bán tại Khu Công nghiệp Thạnh Phú.



Đến sáng ngày 6/5, đại tá Nguyễn Văn Kim – Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Cơ quan điều tra đang tập trung điều tra, làm rõ vụ án, xử lý tội phạm về mức độ, phạm vi, phương thức cũng như thủ đoạn của các đối tượng bảo kê.



Được biết, Lý Thị Loan gắn với cái tên Loan “cá” vì xuất thân là một tiểu thương bán cá tại chợ Hóa An (phường Hóa An, TP Biên Hòa). Trước đây, Loan chuyên bán và bỏ mối cá điêu hồng.



Loan “cá” trở thành người có “số má” ở khu vực này vào 6 năm trước sau cuộc tranh giành ở chợ Hóa An. Từ lúc đó, Loan cá có thêm nghề cho vay… Tiểu thương kinh doanh buôn bán ở khu vực này đều khiếp sợ khi nghe đến tên Loan “cá”.



