Công an Đồng Nai tóm gọn 14 đối tượng xông vào bệnh viện khống chế giám đốc bệnh viện để đòi nợ

Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, sáng ngày 22/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh tạm giữ 14 đối tượng nghi có liên quan đến vụ đòi nợ, gây rối tại bệnh vien ẹ Tâm Hồng Phước (nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ).

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại cảnh Công an Đồng Nai tổ chức vây bắt 14 đối tượng uy hiếp, đòi nợ tại bệnh viện

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 21/12, đối tượng Đặng Quang Toàn (tức Toàn “đen”, 38 tuổi, trú tại TP Biên Hòa) đã cùng vợ và 12 đối tượng cộm cán khác xông vào bệnh viện Tâm Hồng Phước có hành vi uy hiếp, khống chế bác sĩ Nguyễn Thế Thử - Giám đốc Bệnh viện để đòi nợ. Nhóm này gây rối khiến cho y bác sĩ và bệnh nhân hoảng sợ.

Ngay sau đó sự việc được trình báo đơn vị chức năng, Công an Đồng Nai điều động 100 cảnh sát phối hợp với Trung đoàn Cánh sát Cơ động Đông Nam Bộ ( Bộ Công an bao vây bệnh viện. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng Phó giám đốc trực tiếp đến bệnh viện chỉ huy đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng này.

Toàn là đối tượng đầu xỏ trong vụ này

Đến khoảng 2h ngày 22/12, lực lương chức năng đã khống chế, áp giải 14 đối tượng lên xe chuyên dụng đưa về đồn cảnh sát. Một số đối tượng khác bị áp giải về nhà riêng để tiến hành khám xét. Tại đó thu giữ rất nhiều tài liệu, tang vật khác nhau.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng mời ông Thử - Giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước đến làm việc. Ông Thử khai, phía bệnh viện có mượn tiền của đối tượng Toàn là 550 triệu đồng. Thời gian gần đây, vợ chồng Toàn yêu cầu ông Thử trả tiền phạt và tiền lãi lên đến 25 triệu đồng/ngày.

Khi vợ chồng Toàn và các đối tượng khác đến bệnh viện đòi tiền gốc thì ông Thử đang ngồi trong phòng làm việc. Toàn đẩy cửa vào quát tháo và dùng tay hành hung ông Thử rồi lấy đi một cục tiền từ ngăn kéo của vị giám đốc này. Khi ông Thử phản ứng lại thì bị Toàn dùng cây bút đâm vào người ông… Nhận định sự việc đang trở nên quá nghiêm trọng, ông Thử đã gọi điện trình báo Công an.

Chân dung các đối tượng bị Công an bắt giữ

Theo phía Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian qua tại địa bàn tỉnh có nhiều băng nhóm hoạt động theo hình thức “tín dụng đen” cho vay nặng lãi khiến dư luận, dân dân bức xúc, lo lắng.

Tại lễ ra quân trấn áp tội phạm cách đây không lâu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tuyên bố “nhổ tận gốc” các băng nhóm tội phạm, trong đó có hoạt động theo kiểu “ tín dụng đen ”.





Nga Đỗ (t/h)