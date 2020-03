Công an hé lộ nguyên nhân người đàn ông tử vong ở khu gò mả với con dao Thái Lan trên ngực

Người dân tá hỏa phát hiện ông Dũng tử vong ở khu gò mả với con dao Thái Lan cắm trên ngực. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tự tử.

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong ở khu gò mả, ngày 31/3, Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan củng cố hồ sơ, làm rõ một số tình tiết.

Theo thông tin trước đó, khoảng 8h ngày 30/3, ông Hồ Thanh Dũng (SN 1965, ngụ khu phố 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè) được Công an thị trấn Cái Bè (huyện Cái Bè) mời lên trụ sở làm việc với Công an huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) vì liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 24/3 tại huyện Mỏ Cày Bắc.

Theo lời mời, ông Dũng đến làm việc nhưng đến 9h cùng ngày vẫn chưa thấy Công an huyện Mỏ Cày Bắc đâu nên đã tự bỏ về. Đến khoảng 9h15 cùng ngày thì ông Nguyễn Văn X. (ngụ khu phố 3, thị trấn Cái Bè) nghe thấy tiếng chó sủa liên hồ ở khu gò mả gần nhà nên đã đi ra kiểm tra. Ông X. bàng hoàng phát hiện ông Dũng đã tử vong, trên ngực trái cắm một con dao Thái Lan.

Sợ hãi, ông X. đã gọi mọi người đến kiểm tra cùng và trình báo sự việc lên Công an địa phương. Nhận được tin báo, ông Công an huyện Cái Bè đã có mặt tại hiện trường , phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường

Theo kết quả điều tra và khám nghiệm ban đầu, ông Dũng tử vong do tự tử. Tuy nhiên, Công an vẫn phải tiến hành khám nghiệm cụ thể hiện trường. Đồng thời đợi báo cáo cuối cùng của cơ quan pháp y.

Hiện tại, cơ quan pháp y đã hoàn thành xong khám nghiệm tử thi. Thi thể ông Dũng đã được bàn giao lại cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó ít ngày cũng xảy ra một vụ tử vong bất thường tại Bình Dương. Cụ thể, tối ngày 5/3, Công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ người phụ nữ tử vong bất thường trong phòng trọ.

Theo tin ban đầu, sự việc xảy ra tại phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Đông Hoà, TP Dĩ An), nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Lan (40 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng). Sáng cùng ngày, người dân trong dãy trọ không thấy chị Lan thức dậy nên đã nhìn qua khe cửa kiểm tra.

Khi đó, họ thấy chị Lan còn ngủ nên đã gọi nhưng không thấy thức dậy. Một số người trong xóm trọ đã tiến hành phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết. Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên Công an. Được biết, chị Lan làm việc ở một công ty tại Bình Dương. Trước hôm xảy ra sự việc, chị Lan có biểu hiện mệt mỏi nên xin về nghỉ sớm. Hôm sau thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Phát hiện người phụ nữ tật nguyền tử vong trong phòng trọ

