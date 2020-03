Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa): Một ngày bắt 2 vụ tàng trữ trái phép ma túy

Cũng theo Công an huyện Đông Sơn, vào khoảng 17h10 cùng ngày, đã bắt quả tang đối tượng Lê Hữu Thảo, sinh năm 1965, thường trú tại Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, khai thác và khám nơi ở, tang vật thu tại chỗ, 11 túi nilon chứa ma túy đá và 39 viên ma túy hồng phiến, cùng nhiều vật dụng liên quan đến sử dụng ma túy, tại phòng trọ thôn 4 Đông Anh, xã Đông Khê.

Công an huyện Đông Sơn đang khai thác nhanh đối tượng Lê Hữu Thảo tại nhà trọ.

Bà N. T. T (Đông Anh) cho biết: Phải dẹp ngay những ổ như thế này vì những đối tượng gây mất trật tự xã hội, gây nguy hiểm cho các cháu nhỏ từ mầm non đến cấp 2 đang nghỉ học để tránh dịch COVID–19. Không chỉ vậy, đây cũng là vấn nạn mà cả xã hội lo sợ. Tôi rất mong các ngành chức năng quan tâm nhiều hơn nữa đến tình tình an ninh xã hội tại địa phương.

Ma túy được thu tại nhà trọ của đối tượng Lê Hữu Thảo.

Thượng tá Lê Minh Hạnh, Trưởng công an huyện Đông Sơn kiêm Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an huyện Đông Sơn cho biết: Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội các cấp, Công an huyện Đông Sơn đã triển khai một số biện pháp nghiệp vụ, phòng trống tội phạm, trấn áp các đối tượng trộm cắp, nghiện ngập, vừa qua đã bắt được một số vụ, được dân tin, dân yêu. Công an huyện Đông Sơn sẽ tiếp tục điều tra làm rõ 2 vụ việc trên.