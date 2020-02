Công an lật tẩy bí mật động trời trong 4 căn nhà cạnh nghĩa địa ở TP Biên Hòa, Đồng Nai

Công an bắt giữ 26 đối tượng trong 4 căn nhà ở gần nghĩa trang TP Biên Hòa, tịch thu ma túy, hàng nóng…

Sau quá trình điều tra ngầm, mật phục, sáng ngày 11/2, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động Bộ Công an ập vào 4 căn nhà nằm cạnh khu nghĩa địa (thuộc phường An Hòa, TP Biên Hòa) bắt quả băng nhóm tội phạm.

Cơ quan chức năng đã bắt quả tang 26 đối tượng đang tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ gần 100 tép heroin, 2 gói bột trắng, 10 con dao lê, mã tấu.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra còn phát hiện một kho chứa, độ xe máy. Khi bị bắt quả tang trong kho còn 6 chiếc xe máy, ba lốc máy có dấu hiệu đục xóa số khung, số xe và một số tang vật liên quan khác.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, kẻ cầm đầu băng nhóm này tên là Chi. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, xác minh vai trò của từng đối tượng trong băng nhóm này.

Công an thu giữ nhiều ráo mác tại hiện trường

Vài năm trước, Công an tỉnh Đồng Nai cũng từng bắt giữ một ổ nhóm buôn ma túy, tàng trữ vũ khí. Cụ thể, trong quá trình theo dõi, lực lượng PC47 Công an Đồng Nai đã bắt quả tang Đào Tuấn Anh đang vận chuyển trái phép ma túy ở xã Tam Phước (TP Biên Hòa). Tang vậy là 148 viên thuốc lắc, 6 gói ma túy tổng hợp, 5 điện thoại di động, 1 xe ô tô. Tại nhà đối tượng này thu giữ thêm 1 gói ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng bắn đạn bi và 80 viên đạn.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh bắt quả tang Trần Quốc Bảo và Trần Thanh Trung đang có hành vi tàng trữ ma túy tại xã Tam Phước. Công khám người và thu giữ 110 viên ma túy tổng hợp, 900 USD và 5 triệu đồng tiền mặt. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng này, Công an thu giữ 8 gói ma túy, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 xe ô tô và hơn 600 triệu đồng.

Trong quá trình đấu tranh, khám xét, Công an bắt giữ thêm Nguyễn Huy Bình thu giữ 2 gói ma túy đá, 1 xe ô tô. Bước đầu xác định, các đối tượng thường xuyên phối hợp mua ma túy số lượng lớn để cung cấp cho đồng bọn ở Đồng Nai, Bình Dương Bà Rịa – Vũng Tàu. Các đối tượng thường thuê xe ô tô tự lái, để mua bán ma túy.

Your browser does not support HTML5 video.

Đánh tan ổ nhóm buôn ma túy nguy hiểm

Xem thêm: Gã nghiện chở vợ hờ đi bán dâm rồi dàn cảnh cướp tài sản bán lấy tiền chơi ma túy

Nga Đỗ (t/h)