Công an phát lệnh truy nã kẻ thuê sát thủ nổ súng giết người theo hợp đồng ở Gia Lâm, Hà Nội

Công an huyện Gia Lâm phát lệnh truy nã đối với Trần Thị Xuân Hương về tội giết người. Hương là người thuê hai sát thủ nổ súng giết người theo hợp đồng.

Liên quan đến vụ “hợp đồng” giết người thuê xảy ra vào ngày 11/1 tại cổng khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp), ngày 17/2, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã phát lệnh truiy nã đối với Trần Thị Xuân Hương (SN 1974, trú tại số 8 ngách 399/107 Ngọc Lâm, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội giết người. Hương là một trong 2 sát thủ Hải Phòng nổ súng giết người theo hợp đồng.

Trước đó, đối tượng Trần Thị Xuân Hương bị khởi tố với tội danh giết người theo quy định tại Điều 12 – Bộ luật Hình sự. Đối tượng Trần Thị Xuân Hương có đặc điểm nhận dang là nốt ruồi cách 1,5cm trên cánh mũi. Trước khi bỏ trốn, đối tượng này trú tại số 8 ngách 399/107 Ngọc Lâm, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà nội.

Lệnh truy nã đối tượng Trần Thị Xuân Hương

Lệnh truy nã thông báo, bất kỳ người nào phát hiện ra đối tượng Trần Thị Xuân Hương đều có quyền bắt và áp giải đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Nếu phát hiện tung tích, nơi cư trú, công dân báo ngay cho đồng chí Nguyễn Quang Oanh số điện thoại 0936366246 hoặc trình báo tại trụ sở Công an huyện Gia Lâm, địa chỉ: 114 Cổ Bi, Gia Lâm, TP Hà Nội.

Theo điều tra , Hương chính là người làm hợp đồng thuê 2 sát thủ là Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú ở Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng) sát hại Nguyễn Bá M. (SN 1982, xã Ninh Hiệp).

Trong ngày 1/2, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp cùng trú tại Hải Phòng để điều tra về hành vi Giết người. Hai đối tượng này đã gây ra vụ nổ súng manh động khiến 1 người thương nặng.

Theo như Lao động đưa tin trước đó, khoảng 18h ngày 11/1 tại cổng khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp), anh M. sau khi chơi thể thao về, đang di chuyển bằng xe máy thì bất ngờ bị hai đối tượng tấn công. Một trong số đó mặc đồng phục xe ôm ôm nghệ chở theo đối tượng ngồi sau nổ nhiều phát đạn khiến anh M. bị thương ở đầu, tay. Sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

Hai đối tượng Hải và Hiệp

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, truy tìm hung thủ. Đến ngày 15/1, lực lượng chức năng đã xác định được hung thủ là Hiệp và Hải.





Trong quá trình điều tra thì phát hiện. Hải và Hiệp nhận “hợp đồng” ra Hà Nội bắn chết người. Sau khi thỏa thuận được mức giá, cả hai cùng chuân rbij súng thể thao có tính sát thương cao mò đến địa bàn huyện Gia Lâm để gây án.

Khi xác định được đối tượng, Hải nổ 4 phát súng về phía anh M. Gây án xong, hai sát thủ đi trên xe máy đeo biển số giả trốn về Hải Phòng

Cận cảnh vụ nã súng kinh hoàng

Nga Đỗ (t/h)