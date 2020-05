Công an thông tin vụ phạm nhân tử vong bất thường trong trại giam

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra một vụ phạm nhân tử vong bất thường trong trại giam. Nạn nhân là Nguyễn Quang L. (36 tuổi), bị bắt cùng 11 người trong một cuộc truy quét sòng bạc. L. được TAND huyện kết án 6 tháng tù giam, đến ngày 5/5 mới bắt đầu thụ án trong trại giam Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tuy nhiên, đến 9h sáng nay ngày 8/5, gia đình anh L. nhận được tin báo L. đã tử vong trong trại giam.

Liên quan đến sự việc, theo báo Người lao động, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban giám đốc công an tỉnh đã yêu cầu tổ trực thi hành án tại trại giam công an huyện Châu Đức viết bản kiểm điểm về cái chết của phạm nhân Nguyễn Quang L. (36 tuổi, ngụ huyện Châu Đức). Được biết, L. chuyển tới giam giữ ở phòng A1, trong phòng có 5 phạm nhân khác, trong đó có Lê Hoàng Quang (21 tuổi, ngụ huyện Châu Đức). Quang đang chấp hành án 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về an toàn giao thông".

Ngày 7/5, Quang đi lao động về thì thấy L. chuyển đến, L. lúc này yêu cầu Quang mở cửa đề về vì thèm rượu, muốn về nhà. Quang nói rằng nhà tù không thể mở cửa được rồi cả hai xảy ra mâu thuẫn, lúc này Quang có tát L. mấy cái.

Sau đó, có cán bộ yêu cầu cả 2 đi đánh nhau, khi cán bộ rời đi thì Quang lẻn ra ngoài và lấy được gậy cao su của tổ thi hành án. Tối cùng ngày, L. tiếp tục yêu cầu Quang mở cửa về, còn lớn tiếng chửi các phạm nhân khác trong tù. Lúc này, Quang cầm gậy đánh liên tục vào người L., các phạm nhân khác không dám can ngăn và để yên cho Quang đánh. Đến sáng hôm sau, các phạm nhân phát hiện L. đã tử vong trên nền phòng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã phối hợp với VKSND tỉnh, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu nhận thấy trên thi thể phạm nhân có rất nhiều chỗ bầm tím, có chỗ bầm mảng lớn, xương chân cũng có dấu hiệu bị đập. Sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám đốc công an tỉnh đã tạm đình chỉ công tác tổ trực này để làm rõ trách nhiệm, đồng thời đang tiếp tục điều tra vụ án.