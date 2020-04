Công an Tiền Giang dùng túi nilon đen trùm đầu 16 kẻ tụ tập đánh bạc, đá gà giữa mùa dịch

Theo tin từ plo.vn, ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại bãi đất trống ở xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo. Đồng thời bắt giữ 16 đối tượng đang đánh bạc, đá giá ăn tiền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 18/4, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo bí mật thâm nhập vào khu đất trốn ở ấp Mỹ Khương, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, Khi ập vào, Công an bắt giữu được nhiều đối tượng đang tụ tập đánh bài, lắc tài xỉu, đá gà để ăn tiền.

Các đối tượng đánh bạc bị trùm túi nilon trên đầu

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 13 điện thoại các hãng khác nhau, 19 xe máy, 127 triệu tiền mặt cùng nhiều tang vật phục vụ đánh bạc khác. Bên cạnh đó, Công an xác định được đối tượng Văn Tấn T. (34 tuổi, ngụ tại địa phương) là người đứng ra tổ chức sới bạc này.

Trong thời gian chờ lập biên bản, xử lý vi phạm, Công an đã sử dụng túi nilon trùm đầu các đối tượng bị bắt quả tang. Sau đó, nhóm này được đưa về trụ sở Công an lấy lời khai, củng cố hồ sơ.

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang diến biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã kéo dài thời hạn cách ly toàn xã hội nhưng các đối tượng đánh bạc vẫn không tuân thủ, liên tục tụ tập, đánh bạc với cách hành vi che giấu tinh vi hơn.



Trước đó vài ngày, cơ quan điều tra Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đã triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc trong hầm mới xây dựng giữa đồi vắng.

Sới bạc ở Vĩnh Phúc

Cụ thể, chiều 14/4, Công an huyện Sông Lô đột kích một căn hầm kiên cố nằm giữ đồi vắng thuộc đại phận nhà Nguyễn Xuân Trường (40 tuổi, ở xã Đồng Thịnh). Trường cũng là kẻ cầm đầu sới bạc này.

Tại hiện trường, Công an bắt quả tang 27 đối tượng (đều ở tỉnh Vĩnh Phúc ) đang xóc đĩa, thu giữ 57 triệu đồng, một ôtô, 11 xe máy và nhiều dụng cụ để đánh bạc.

Căn hầm có 1 lối vào, được phủ đất, đá để ngụy trang. Đường đi vòng vèo, được bảo vệ canh bằng hệ thống cửa 3 lớp thép. Căn hầm có khu vệ sinh riêng ở bên trong.

Để tránh sự chú ý của mọi người, những đối tượng đến đánh bạc sẽ gửi xe ở nhiều nơi khác nhau rồi đi bộ vào trong hầm để đánh bạc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video. Nghệ An triệt phá ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn, bắt giữ hơn 70 đối tượng

Xem thêm: Danh tính 5 kẻ côn đồ bị khởi tố vì đánh bác sĩ gãy sống mũi ở Hải Dương

Nga Đỗ (t/h)