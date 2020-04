Vì sao công an tiếp tục mời vợ Tiến sĩ Bùi Quang Tín lên làm việc, viết tường trình?

Vừa qua, bà Nguyễn Bích - vợ Tiến sĩ Bùi Quang Tín tiếp tục được mời lên làm việc với Công an TP.HCM để điều tra về cái chết của chồng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã mời bà Nguyễn Bích - vợ tiến sĩ - luật sư Bùi Quang Tín lên làm việc để phục vụ công tác điều tra theo đơn tố giác của bà liên quan đến cái chết của ông Tín.

Tiến sĩ - Luật sư Bùi Quang Tín, giảng viên Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Thông tin với báo Người Lao Động, cơ quan điều tra cho biết, tại buổi làm việc ngày 17/4, CSĐT Công an TP.HCM đã giải thích với bà Bích về thời gian điều tra, quy trình tố tụng, quyền và nghĩa vụ của bà Bích, cũng như ghi nhận những thông tin mà bà cung cấp. Tại buổi làm việc, vợ Tiến sĩ Bùi Quang Tín cũng bày tỏ mong muốn công an làm rõ những nghi vấn mà bà đã trình bày.

Được biết, bà Bích và Luật sư Nguyễn Văn Quynh (người đại diện quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Bích) đã có 4 giờ làm việc với điều tra viên. Bà Bích cho biết, tại đây, bà đã ghi lại toàn bộ lời tường trình của mình. Đến nay, đã gần 20 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, bà Bích bày tỏ mong muốn vụ án nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Quynh, tại buổi làm việc mới đây, bà Bích đã cung cấp những thông tin liên quan đến ông Tín theo đề nghị của cơ quan điều tra. Phía công an cũng thông báo vụ việc đang tích cực điều tra, xác minh làm rõ.

"Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang làm theo quy trình khi giải thích quyền và nghĩa vụ theo Luật; giải thích tiến trình vụ án thế nào, rồi ghi lại những gì bà Bích biết, gần giống bản mà bà này đã ghi ở huyện Nhà Bè”, Luật sư Nguyễn Văn Quynh thông tin trên Báo VOV

Liên quan đến vụ án, được biết đến thời điểm này, Luật sư Quynh và Luật sư Trần Bá Học (Đoàn Luật sư TP HCM) đã được cơ quan điều tra cấp đăng ký Bảo vệ quyền lợi cho gia đình Tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Hiện trường phát hiện thi thể Tiến sĩ Bùi Quang Tín

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 5/4, Tiến sĩ Bùi Quang Tín đến một chung cư ở huyện Nhà Bè dự tiệc cùng 8 đồng nghiệp ở Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Sau khi tan tiệc, đến chiều cùng ngày, chủ nhà và những người khác rời khỏi chung cư, chỉ còn lại ông Tín và một nam đồng nghiệp ở lại. Sau đó Tiến sĩ Bùi Quang Tín được phát hiện rơi từ tầng 14 của chung cư xuống đất tử vong.

Nghi ngờ về cái chết bất thường của chồng, bà Bích đã viết đơn đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong đơn đề nghị, bà Bích chỉ ra nhiều chi tiết "vô lý" về cái chết của chồng và bày tỏ sự lo lắng cho sự an toàn của bản thân và cả gia đinh.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ sự việc theo quy định.

