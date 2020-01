Công an tiết lộ bất ngờ về người đàn ông nghi cầm súng, lựu đạn cố thủ trong hẻm ở TP HCM

Công an quận 10 đã có báo cáo cụ thể về vụ việc phong tỏa con hẻm trên đường Lý Thái tổ (phường 9, quận 10, TP Hồ Chí Minh) liên quan đến nghi án người đàn ông nghi ôm súng, lựu đạn cố thủ.

Cụ thể, chiều ngày 30/1, một số người đi đường thấy một người đàn ông khoảng 49 tuổi đeo khẩu trang cầm vật nghi là súng và lựu đạn đứng cố thủ trong hẻm gần nơi người này sinh sống. Nghi người này có ý đồ không tốt nên nhiều người đã trình báo vụ việc lên Công an

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cảnh sát khi vực đã có mặt và ghi nhận người đàn ông này có vật nghi là súng. Lực lượng chức năng động viên người này giữ bình tĩnh, đồng thời huy động lực lượng phong tỏa con hẻm cùng một đoạn đường gần đó.

Hiện trường vụ việc

Tuy nhiên, lúc này người đàn ông đã rời đi. Cơ quan chức năng sau đó tiếp cận sâu hơn thì được biết, người đàn ông này sống trong một căn nhà gần đó.

Công an phá cửa vào trong nhà thì thu giữ một số dao, rựa và hung khí khác. Qua khai thác thông tin từ người thân thì được biết, người dàn có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Có đôi lúc “trở chứng, làm việc khác người”.

Hiện thời, Công an quận 10 đang tiếp tục phối hợp với gia đình làm rõ vụ việc. Đồng thời yêu cầu người này ra công an trình diện, lấy lời khai.

Liên quan đến vụ việc, hôm qua, Chủ tịch UBND quận 10 – ông Trần Xuân Điền cho biết: “Người dân lo ngại giống như vụ Củ Chi nên trình báo công an. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực trên để đảm bảo an toàn”, đồng thời khẳng định không có chuyện cướp ngân hàng.

