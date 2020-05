Công an tiết lộ lý do chưa khởi tố vụ cặp vợ chồng ở Hải Dương bị truy sát vào chiều 9/5

Sau khi gây án, Phòng phóng xe máy rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được người dân sống gần đó đưa đi bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc lên Công an. Cơ quan điều tra xã Tân Hương vào cuộc và bắt giữ được đối tượng Phóng.

Hiện trường vụ án

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên Công an huyện Ninh Giang. Cơ quan này cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan.

Liên quan đến việc vì sao cho đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án, đại diện Công an huyện Ninh Giang thông tin trên báo Gia đình & xã hội như sau: “Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc trên được xác định do mâu thuẫn cá nhân, còn mâu thuẫn như thế nào hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trong khi đó, người bị hại và người gây ra vụ việc đang được điều trị vết thương tại bệnh viện và chúng tôi ưu tiên việc điều trị phục hồi sức khoẻ trước, đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ liên quan nên đơn vị chưa khởi tố vụ án ".

Được biết, đối tượng Phòng khi gây án cũng bị thương. Sau khi được sơ cứu tại Trạm y tế xã Tân Hương thì đối tượng này được chuyển sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị. Sau đó được đưa vào Khoa Ngoại-Trung tâm y tế huyện Ninh Giang và khu vực buồng bệnh của đối tượng luôn có lực lượng công an canh gác.

