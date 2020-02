Công an tỉnh Bắc Giang chủ động phòng dịch virus corona

Quyết liệt trong chỉ đạo

Corona, Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang và Bộ Công an về công tác phòng chống dịch bệnh Công an tỉnh Bắc Giang đã ban hành 4 điện, 2 công văn, 4 kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh như: Nắm tình hình người nước ngoài có liên quan đến dịch bệnh Corona trên địa bàn tỉnh; Bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh Corona trên địa bàn tỉnh; Nắm tình hình, rà soát thống kê người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh về địa phương hằng ngày; Về đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona; Về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm Pháp luật có liên quan đến dịch bệnh Corona, bệnh cúm A/H1N1…

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động và quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh Corona.

Trên cơ sở đó, Công an các đơn vị, địa phương trong Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng tránh, xử lý các tình huống cụ thể. Công an tỉnh Bắc Giang đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp việc.

Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại - Công an tỉnh hướng dẫn người dân đến làm thủ tục xuất nhập cảnh sát trùng tay bằng dung dịch sát khuẩn để phòng dịch bệnh Corona.

Đồng thời, Công an tỉnh đã thành lập 2 tổ công tác phòng chống dịch ở người; dự trù thuốc, 3.500 khẩu trang y tế, hơn 200 chai dung dịch sát khuẩn… và chuẩn bị 10 giường bệnh cách ly nhằm sẵn sàng đáp ứng kịp thời, hiệu quả với các tình huống dịch bệnh xảy ra; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ thực hiện đúng các quy định, biện pháp phòng chống dịch bệnh. Công tác triển khai các nhiệm vụ, công tác công an trong chung tay phòng chống dịch bệnh cũng được đặc biệt quan tâm. Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ như trên, toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã sớm vào cuộc quyết liệt.

Nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả

Trước tính chất nguy hiểm và khả năng lây lan nhanh của dịch bệnh, các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đã tiến hành khẩn cấp việc kiểm tra, rà soát số người nước ngoài, đặc biệt là người mang quốc tịch Trung Quốc trên địa bàn tỉnh. Thượng tá Hoàng Văn Liên- Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Tính đến ngày 3- 2- 2020, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 2.906 người nước ngoài nhập cảnh đến địa bàn tỉnh; trong đó có 1.878 người Trung Quốc, còn lại là người quốc tịch khác, chủ yếu là người Hàn Quốc. Trong khi đó, ngày 31-1-2020, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang mới chỉ có 911 người nước ngoài. Như vậy, chỉ tính trong vòng 4 ngày qua, số người nước ngoài nhập cảnh đến tỉnh Bắc Giang đã tăng 1.995 người; trong số đó, người mang quốc tịch Trung Quốc đã tăng 1.104 người. Bên cạnh đó, có 241 người địa phương từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam; số người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê trở về quê ăn Tết vào dịp trước, trong Tết khá đông. Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang có khoảng 400 trường hợp thường xuyên có quan hệ làm ăn, buôn bán với Trung Quốc… Chính đặc điểm này đã khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh ở tỉnh Bắc Giang nói chung và ở Công an tỉnh Bắc Giang đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn trực tiếp kiểm tra việc khai báo công dân Trung Quốc tạm trú tại xã Đồng Cốc.

Công an các đơn vị, địa phương đã quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn, người địa phương qua lại biên giới và yêu cầu các trường hợp này khai báo rõ về tình trạng sức khỏe, lịch trình di chuyển, vận động các trường hợp có biểu hiện nghi vấn như: sốt, ho đi khám và xét nghiệm.

Huyện Lục Ngạn cũng là một trong những địa phương có hàng nghìn người dân xuất cảnh sang Trung Quốc lao động và về địa phương ăn Tết Nguyên đán vừa qua nên công tác phòng chống dịch bệnh đã được Công an huyện Lục Ngạn đặc biệt quan tâm. Trung tá Lê Thành Văn, Phó trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết: “Đơn vị đã thành lập tổ thường trực phòng chống dịch bệnh tại Công an huyện; bố trí, tăng cường 20 cán bộ, chiến sỹ về thường trực tại 20 xã chưa có công an chính quy để hướng dẫn, phối hợp với công an các xã nắm tình hình dịch bệnh; đã rà soát 63 người nước ngoài hiện đang tạm trú trên địa bàn, trong đó có 60 người Trung Quốc và toàn bộ số công dân địa phương xuất cảnh sang Trung Quốc lao động về địa phương ăn Tết Nguyên đán vừa qua. Công an huyện đã trực tiếp phối hợp với Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn, Trung tâm y tế các xã để kiểm tra thân nhiệt của 60 người Trung Quốc, tổ chức cách ly 14 người để theo dõi, kiểm tra sức khỏe và chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh.

Một trong những nội dung quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh đối với lực lượng Công an tỉnh là công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về đầu cơ hàng hóa, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu đối với các mặt hàng vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Corona.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Y tế Bắc Giang kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc và vật tư y tế tại Nhà thuốc 252, đường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.

Trung tá Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế cho hay: Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường nắm tình hình để phòng ngừa, phát hiện sai phạm trong việc sử dụng các nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương hỗ trợ lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với Sở y tế, Quản lý thị trường các huyện, thành phố và tỉnh Bắc Giang để kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh và tuyên truyền, ký cam kết; đồng thời kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng hình hình khan hiếm hàng hóa khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và các vật tư, phương tiện y tế khác trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa và tăng giá, trục lợi. Đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Sở Y tế kiểm tra 15 cơ sở, xử phạt 6 cơ sở; phối hợp với Quản lý thị trường kiểm tra và phát hiện, xử phạt 2 cơ sở; trong đó đang đề nghị xử phạt 1 cơ sở 25 triệu đồng vì lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý; tổ chức ký cam kết đối với 213 cơ sở…

Nhằm phòng tránh nhiễu thông tin, đưa thông tin thất thiệt trên mạng Internet, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện 2 trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus Corona và tiến hành nhắc nhở. Hai đối tượng đều đã nhận thức được việc làm của mình là sai và đã tự gỡ bài viết.

Chủ động với phương châm “4 tại chỗ”

Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống phòng chống dịch bệnh, kể cả tình huống xấu nhất là mục tiêu đặt ra đối với Công an tỉnh Bắc Giang. Do vậy, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản – Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải chủ động trong công tác chỉ đạo, chỉ huy; chủ động trong huy động, bố trí lực lượng; chủ động trong bố trí cơ sở vật chất tại chỗ và hậu cần hiện có tại chỗ của đơn vị, địa phương mình để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất. Đồng thời, công an các đơn vị, địa phương cần chủ động triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự khi có tình huống dịch bệnh ở các cấp độ.

Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và sự chủ động vào cuộc quyết liệt lúc này của lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang sẽ góp một phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh.





Minh Thúy