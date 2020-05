Công an tỉnh Long An: Mua dao, thớt không phải xác định công cụ gây án mà để nhận dạng

Liên quan đến vụ Hồ Duy Hải bị kết án tử hình về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản xảy ra ở Bưu điện Cầu Voi năm 2008, chiều ngày 7/5, tòa giám đốc thẩm đã làm việc để làm rõ nội dung kháng nghị của VKSNDTC liên quan đến các vật chứng như: ghế, thớt, dao…

Trong phiên xử chiều qua, một thành viên HĐTP đặt câu hỏi với phía VKSND tối cao về việc có nội dung hay lời khai nào mà Hải khai không đốt hay không? Nếu bị cáo Hải thừa nhận đốt và đó vẫn là quần áo và dây thắt lưng của Hải, điều đó có ý nghĩa thế nào?

Một thành viên khác của HĐTP đặt câu hỏi với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An về việc: Cái thớt và con dao thu giữ, cơ quan điều tra nói do sơ suất. Nội dung cả hai bản án xác định chiếc ghế là bằng chứng phạm tội. Nhưng thực tế không liên quan, con dao cũng không có giá trị.

Vậy, trong kết luận điều tra của cơ quan điều tra có khẳng định đây là công cụ gây án? Thêm nữa, việc mua dao, thớt để phù hợp nhận dạng có trái luật tố tụng?

Một thành viên khác trong HĐTP đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc khi khám nghiệm hiện trường thì chưa biết hung khí nhưng sau khi Hải khai lúc đó mới có thớt, dao. Tại sao không yêu cầu bị cáo Hải vẽ mô phỏng?

Về vật chứng, cơ quan điều tra tỉnh Long An cho rằng, việc mua dao, thớt không phải để xác định công cụ gây án mà mua để nhận dạng. Ngay sau đó chủ tọa hỏi, chi tiết quan trọng như vậy tại sao cơ quan điều tra không thu dao, thớt?

Đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, Hồ Duy Hải khai rằng, rửa sạch dao và giấu vào vách tường. Khi bàn giao lại hiện trường, bưu điện đã cho người dọn dẹp; nhân chứng thu được dao nhưng sau đó đem đổ bỏ. “Đó là sơ suất của cơ quan điều tra”, người đại diện cơ quan điều tra Long An thừa nhận.

Cơ quan điều tra trình bày tại phiên giám đốc thẩm chiều ngày 7/5

Ngoài ra, HĐTP còn băn khoăn, vật chứng là dao, thớt mua ở ngoài nhưng ý này được ghi ở bút lục nào thì chưa rõ. Hai nạn nhân được cho là ăn, ngủ tại Bưu điện Cầu Voi, khi chết, bản án cho thấy còn có chiếc thớt, nhưng thớt không bị thu giữ. Các nạn nhân chết có vết cắt ở cổ, chết do vật sắc nhưng cơ quan điều tra không thu giữ dao.

Một thành viên HĐTP hỏi, không biết cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường trong bao lâu thì tìm thấy dao trên bức tường kín, không gần chỗ nạn nhân chết? Trong khi đó, phần đốt cháy lại không tìm thấy lưỡi dao, chi tiết này cũng cần được làm rõ.

Trong phần mô tả dao có nổi lên tình tiết, điều tra viên phát hiện vỏ dao bọc nhựa 10cm. Còn Hải khai lưỡi dao dài 20cm. Phải chăng, ở hiện trường còn có con dao 10cm nữa hay vỏ dao trên không liên quan đến con dao mà Hải khai?

Về phần mình, cơ quan điều tra cho rằng, quá trình khám nghiệm hiện trường không tìm thấy con dao nào. Nhân viên Bưu cục dọn dẹp, phun rửa tường, dỡ bỏ bức tranh trên tường thì phát hiện dao nằm giữa bức tranh và tường rơi xuống đất nên báo Công an huyện.

Khi cán bộ Công an huyện hỏi về con dao dính máu thì người dọn dẹp nói đã thu gom các đồ vật (kể cả dao) mang đi đốt. Biết thông tin đó, điều tra viên đã xuống tìm lưỡi dao nhưng không còn. Lời khai của Hải phù hợp với việc tìm thấy dao của nhân viên Bưu điện là sau khi rửa đã vứt vào khe tranh tường.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình đặt câu hỏi: Hải khai dao lúc dài, lúc ngắn, thớt lúc mỏng, lúc dầy là như thế nào? Điều tra viên cho biết: “Do diễn biến tâm lý, bị can lúc khai thế này thế khác nên cơ quan điều tra mới đưa ra để nhận dạng”.

Ngoài ra, trong phiên xử chiều qua, tòa giám đốc thẩm cũng làm rõ một số tình tiết khác trong vụ án.

Được biết, chiều nay (8/5), HĐTP TANDTC sẽ ra phán quyết giám đốc thẩm đối với vụ án Hồ Duy Hải.

Nga Đỗ (t/h)