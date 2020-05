Công an Long An: Không có chuyện bỏ sót các đối tượng tình nghi trong vụ Hồ Duy Hải

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An trình bày trong phiên xử ngày 7/5 rằng, không có chuyện bỏ sót các đối tượng tình nghi trong vụ án mạng ở Bưu điện Cầu Voi.

Phiên tòa giám đốc thẩm tử tù Hồ Duy Hải trong vụ Giết người, Cướp tài sản ở Bưu điện Cầu Voi ( Long An ) đã bước vào ngày làm việc thứ 3. Trong phiên xử ngày 7/5, TAND tối cao đã tập trung làm rõ nội dung kháng nghị của VKSND tối cao, trong đó có một số vấn đề liên quan đến vi phạm tố tụng và vật chứng.

Trong phiên xử hôm qua, VKSND tối cao cho rằng, các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng như: Khám nghiệm hiện trường không thu vật chứng vụ án; Khám nghiệm tử thi nhưng không giám định để xác định thời điểm chết của nạn nhân; Một số biên bản nhận dạng không có người chứng kiến, một số biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung sửa chữa nhưng không có chữ ký người xác nhận; Không đưa ra một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án…

Giải trình về nội dung này trước HĐTP, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho rằng, không có chuyện bỏ sót các đối tượng tình nghi. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an đã triển khai nhiều tổ điều tra và 2 đối tượng Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn Huy Sol bị tình nghi đầu tiên.

Toàn cảnh phiên xử giám đốc thẩm ngày 7/5

Theo đại diện Công an tỉnh Long An, cơ quan điều tra đã phân công những cán bộ có kinh nghiệm, bản lĩnh xác minh làm việc với 2 đối tượng này để xác định xem có liên quan đến vụ án không? Trong quá trình làm việc, cơ quan điều tra đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, không phải chỉ dựa trên dấu vân tay ở hiện trường. Từ những chứng cứ cụ thể, cơ quan điều tra đã loại 2 đối tượng này khỏi diện tình nghi.

Về việc hồ sơ có lời khai của Nguyễn Huy Sol, theo đại diện Công an tỉnh Long An, sau khi loại đối tượng ra khỏi diện tình nghi, Nguyễn Huy Sol có cung cấp được một số nội dung có giá trị nên cơ quan điều tra đã lấy lời khai. Còn Nguyễn Văn Nghị, tổng hợp lời khai không có tình tiết gì nên được đưa vào hồ sơ AK của Bộ Công an, đây là tài liệu mật.

Theo đại diện Công an tỉnh Long An, Nguyễn Huy Sol và Nguyễn Văn Nghị có chứng chứ ngoại phạm. Cụ thể, khi trưng cầu giám định dấu vân tay 144 người, lập hồ sơ và đây là tài liệu mật. Đại diện diện Công an tỉnh Long An cho biết, sẽ cung cấp danh sách này cho HĐTP.

Còn về việc, một số biên bản nhận dạng và lời khai không có người chứng kiến, một số biên bản hỏi cung có sửa chữa nhưng không xác định được lời khai, theo đại diện cơ quan Công an tỉnh Long An, đây là những sửa chữa về mặt chính tả, không phải sửa chữa nguyên câu nên không có gì thay đổi.

Ngay sau đó, chủ tọa giám đốc thẩm cho trình chiếu một số biên bản có nội dung sửa chữa để kiểm tra. Kết quả cho thấy, cơ bản những nội dung sửa chữa đều về chính tả. Chủ tọa đồng tình với giải trình của Công an tỉnh Long An.

Tuy nhiên, chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng lấy dẫn chứng việc có những sửa chữa dù chỉ là 1 từ cũng sẽ làm thay đổi nội dung, đơn cử như: “Cái ly đứng” và “cái ly nằm”, chỉ khác nhau chữ “đứng” và chữ “nằm”. Chủ tọa phiên toà đánh giá việc này dù thế nào vẫn là sai.

Ngoài ra, HĐTP còn làm rõ nhiều sai sót của cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm, phúc thẩm, trong đó đặc biệt là cơ quan điều tra như kháng cáo của VKSND tối cao.

Nga Đỗ (t/h)