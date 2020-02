Công an TP HCM họp báo thông tin vụ tiêu diệt Tuấn “khỉ”: Tiêu diệt đối tượng trong 50 phút

Họp báo cung cấp thông tin ban đầu

Trưa ngày 14/2, Bộ Công an có thông báo chính thức về vụ việc vây ráp, tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, trú tại huyện Củ Chi). Theo đó, do Tuấn “khỉ” nổ súng chống trả nên lực lượng chức năng buộc phải tiêu diệt.

Bộ Công an cũng thông tin, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 khẩu súng AK báng xếp và 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng, còn 8 viên vẫn trong hộp tiếp đạn).

Theo đúng kế hoạch, 15h ngày 14/2, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về vụ việc. Từ 14h55, rất nhiều phòng viên của các báo đài đã có mặt tại trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh tham gia họp báo.

Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở TTTT TP HCM

Cuộc họp báo chiều nay do đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở TTTT TP Hồ Chí Minh chủ trị. Tại phòng họp báo, ông Từ Lương nói: “Hôm nay chỉ làm phần ngọn và cung cấp một số thông tin ban đầu”.

Phó Giám đốc sở TTTT TP Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh về tinh thần làm việc là chủ động cung cấp thông tin sớm, kịp thời và chính xác. Bởi vậy, Sở đề nghị các cơ quan báo chí “không hỏi nhiều thông tin” mà tập trung nghe đại tá Nguyễn Sỹ Quang cung cấp thông tin ban đầu của vụ việc. Sở còn đề nghị, cơ quan báo chí đưa tin trung thực, không thêm chủ kiến và những thông tin chưa được khẳng định, chưa có kết luận.

Ngay sau đó, đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin về vụ án. Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định, đây là vụ án nghiêm trọng do Lê Quốc Tuấn thực hiện. Khi nhận được chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đã lập chuyên án để điều tra, thường xuyên chỉ đạo sát sao. Công an địa phương cũng được huy động, hỗ trợ điều tra.

Tuấn "khỉ" chống trả quyết liệt, nổ 3 phát súng

Đại tá Quang nhấn mạnh: “Công an TP đã khẩn trương từng giây, từng phút trong việc truy bắt đối với Lê Quốc Tuấn. Chúng tôi nhận thức đối tượng còn ở ngoài xã hội , chưa bị xử lý sẽ gây nguy hiểm. Do đó, Công tác truy bắt rất khẩn trương với việc áp dụng nhiều biện pháp”.

Đại tá Quang cho biết, sau thời gian phát động phong trào tố giác từ quần chúng, cơ quan chức năng nhận đươc nhiều tin báo. Và qua xác minh, sàng lọc, theo dõi, cơ quan chức năng xác định được Tuấn trốn ở ngôi nhà bỏ hoang thuộc số 19 ấp C xã Tân Hòa, Củ Chi.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh

Khu vực này rộng 10.000m2, nằm giáp tỉnh lộ 15 phía mặt đường, còn mặt sau tiếp giáp với một con rạch. Trong khuôn viên có một số công trình, nhà bỏ hoang. Khu vực Tuấn “khỉ” ấn náu có địa hình phức tạp.

Khi đã nắm bắt rõ ràng được các thông tin trên, tối 13/2, Công an tiến hành tập kích, sử dụng lực lượng cảnh sát đặc nhiệm để truy bắt đối tượng. Trong quá trình truy bắt, Tuấn “khỉ” chống trả quyết liệt, luôn tìm cách tẩu thoát. Tuấn đã bắn 3 phát, trong đó 1 phát có đạn.

Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt trong vòng 50 phút

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang cho biết, đêm qua, lực lượng chức năng đã siết chặt vòng vây, truy bắt quyết liệt nhưng Tuấn “khỉ” vô cùng hung hăng, liên tục chống trả để tìm cách trốn thoát.

Vị trí Tuấn "khỉ" ẩn náu

Xác định Tuấn “khỉ” am hiểu địa hình, có thể trốn thoát trong quá trình truy bắt nên Công an tự đặt ra nhiều yêu cầu trong quá trình tác chiến. Theo đại tá Quang, Công an đưa ra 3 yêu cầu khe:

Một là, truy tìm phát hiện, xác định đúng đối tượng truy bắt.

Hai là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân

Ba là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thành phần tham gia truy bắt.

Cả ba yêu cầu này đã được thực hiện triệt để. Công an TP Hồ Chí Minh đã sử dụng lực lượng tinh nhuệ, xử lý nhanh gọn trong vòng 50 phút.

Công an TP Hồ Chí Minh sẽ cung cấp đầy đủ thông tin trong thời gian tới

Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chia sẻ, Công an TP sẽ tổ chức công bố thông tin sau khi vụ án có thêm tình tiết mới. Thông tin sẽ được gửi tới báo chí cũng như người dân. Mọi câu hỏi, cơ quan báo chí có thể gửi về Sở TTTT và Công an TP để tiến hành trả lời.

Sở TTTT cho biết, Bộ Công an chưa cung cấp hình ảnh của Tuấn nên sở yêu cầu các cơ quan báo chí gỡ hình ảnh sáng nay đã đưa trên nhiều mặt báo. Hiện, Công an vẫn chưa khám nghiệm xong hiện trường.

Tuấn "khỉ" nổ súng bắn 4 người diễn ra như thế nào?

Nga Đỗ (t/h)