Công an triệt phá băng cướp nhí đã thực hiện ít nhất 8 vụ cướp ở Tiền Giang

Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã ra lệnh tạm giữ hình sự 6 đối tượng từ 15 đến 17 tuổi để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo Zing .vn đưa tin, những đối tượng trong băng cướp nhí bị bắt bao gồm: Nguyễn Minh Tiến, Trần Hoàng Khánh, Lê Trọng Hoàng, Trần Ngọc Dung, Hồ Hoàng Duy Thái và Phan Thái Vinh (cùng ngụ tại phường 4, TP Mỹ Tho).

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 15/2, Nguyễn Quốc Bảo cùng với một người bạn đi xe đạp đến quảng trường Tiền Giang thì bị 2 người đi xe máy khống chế bằng dao. Sau đó, cướp đi 2 điện thoại di động trị giá 8 triệu đồng.

Công an vào cuộc điều tra, từ lời khai của nạn nhân đã lần lượt bắt giữ 6 thiếu niên trên. Tại trụ sở Công an nhóm này thừa nhận đã thực hiện ít nhất 8 vụ cướp tại TP Mỹ Tho và các huyện Chợ Gạo, Châu Thành…

Khi thông tin sự việc đến cơ quan báo chí, Công an TP Hồ Chí Minh thông báo: Ai là nạn nhân trong các vụ cướp do bằng nhóm này thực hiện thì liên hệ với trung tá Phạm Thanh Sang – Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự qua số điện thoại 0903.333.088.

Liên quan đến hoạt động của các băng cướp nhí, trước đó, tháng 9/2019, Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã vào cuộc điều tra , truy tìm nhóm cướp dùng vĩ khí uy hiếp, cướp tài sản của người dân.

Nhóm cướp tại cơ quan điều tra

Trong quá trình điều tra, Công an bắt giữ 3 đối tượng là Đặng Tuấn Kiệt (hay gọi là bé Kiệt, SN 2004), Nguyễn Thanh Tâm (hay gọi là Đen, SN 1999) và Trương Thanh Sang (hay gọi là Bò, SN 2005). Vài tiếng sau, đối tượng Tào Nhứt Thiên (SN 2004 – đối tượng nhanh chân chạy trốn) đã bị bắt. Nhóm này khai nhận, đang đi cướp thì gặp Công an.

Từ lời khai trên, Công an bắt giữ thêm Diệp Đông Đông (SN 2003), Võ Quốc Đạt (SN 2004), Đặng Đạt Thuận (SN 2002), Nguyễn Thiết Tiến (SN 2004), Hồ Thanh Hậu (SN 2003), Nguyễn Thành Tấn Phát (SN 2004), Trịnh Công Sơn (SN 2003), Trần Minh Đức (SN 2006) và Trần Quốc Qui (SN 1999).

Băng cướp do Đặng Tuấn Kiệt (không có nơi ở cố định) cầm đầu, tổ chức thực hiện các vụ cướp. Băng nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ cướp tại TP Hồ Chí Minh và Long An. Các thành viên trong nhóm có độ tuổi từ 14 – 2o tuổi. Đều là dân bụi, nghiện ma túy . Để có tiền mua thuốc, ăn chơi nên đã tụ họp để cùng nhau đi cướp.

Kiệt cùng đồng bọn vác dao, mã tấu đi “lượn” ở các cung đường ven đô vào đêm khuya hoặc rạng sáng. Khi phát hiện “con mồi” đi một mình sẽ phóng xe đến chặn đầu, dồn nạn nhân vào lề đường để trộm cướp tài sản. Nếu nạn nhân nào chống cự thì sẽ chém để đe dọa.

Trong vòng 2 tháng, băng cướp này đã thực hiện 7 vụ cướp tại tỉnh Loang An, 10 vụ cướp tại TP Hồ Chí Minh. Hiện ban chuyên án đang mở rộng điều tra về băng cướp nhí nguy hiểm này.

Nhóm cướp “nhí” chuyên tấn công phụ nữ đêm khuya

Nga Đỗ (t/h)