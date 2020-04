Công an truy tìm bức tranh gốm nặng 50kg đặt tại đình thần Linh Tây bị kẻ gian đánh cắp

Liên quan đến vụ việc bức tranh cổ trong đình thần Linh Tây bị mất trộm, ngày 7/4, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với chính quyền quận Thủ Đức tích cực truy tìm. Được biết, bức tranh cổ này làm bằng men gốm xanh, nặng 50kg được đặt tại đình Tây Linh ở quân Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, Công an nhận được tin báo của ông Huỳnh Văn Thiệt – Trưởng ban quản lý đình thần Linh Tây về việc bị mất một bức tranh gốm me xanh Tứ Linh (Long – Lân – Quy – Phụng) ở chánh điện. Bức tranh này có kích thước 80cm x 50cm x 15cm, trọng lượng 50 kg. Theo ông Thiệt, kẻ gian đã bẻ khoá cửa đình rồi lấy đi bức tranh cổ.

Báu vật trong chùa đã bị đánh cắp



Cùng với việc truy tìm bức tranh, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ai biết thông tin về bức tranh cổ trên thì báo về Phòng cảnh sát hình sự ở số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1. ĐT: 0693187200 gặp ĐTV Phan Văn Tứ cung cấp thông tin để được giải quyết. Mọi sự chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Theo ghi chép sử sách, đình thần Linh Tây tên cũ là đình Linh Chiểu Tây (hay Thích Lý Thần Từ hoặc Thích Lý Tây Đình). Đình này được vua Tự Đức ban tặng danh hiệu Thích Lý Thần Từ. Năm 2003, đình được UBND TP Hồ Chí Minh xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của TP.

Đình thần Linh Tây có giá trị về tín ngưỡng dân gian, lịch sử và kiến trúc

Hàng năm, và dịp đại lễ kỳ yên, người dân sẽ cùng nhau đến đình ôn lại truyền thống dựng nước, giữ nước và tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã có công lập làng, lập đình. Thể hiện truyền thống, uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam.

