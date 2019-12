Công an vào cuộc điều tra nghi án tài xế đâm chết cụ bà 72 tuổi rồi kéo xác lên vỉa hè xóa dấu vết

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) sẽ làm rõ thông tin nghi vấn về việc một chiếc ô tô 4 chỗ đâm cụ bà 72 tuổi tử vong. Chưa dừng lại, tài xế xe còn dừng lại xuống kéo thi thể cụ bà lên vỉa hè để xóa dấu vết vụ tai nạn.

Theo tin từ tờ Dân Trí , sáng ngày 18/12, lãnh đạo UBND thị trấn Trâu Quý (huyện Gia Lâm, Hà Nội ) thông tin: Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan trên địa bàn vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin nghi vấn một chiếc ô tô 4 chỗ đâm cụ bà tử vong. Sau đó, người tài xế này xuống xe kéo thi thể nạn nhân lên vỉa hè, xóa dấu vết ở hiện trường rồi bỏ đi.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, anh Vũ Minh Tùng (trú tại huyện Gia Lâm, con trai cụ bà gặp nạn) trình báo: Khoảng 4h30 ngày 8/12, khi mẹ anh là bà L.T.H. đi tập thể dục bằng xe đạp trên Quốc lộ 5 cũ (hướng Hải Phòng – Hà Nội) đoạn gần Khu công nghiệp Phú Thụy (thị trấn Trâu Quỳ) thì bị một chiếc ô tô 4 chỗ đi cùng chiều đâm phải đẫn đến tử vong. Vì hình ảnh khá mờ nên gia đình chưa nắm bắt được biển kiểm soát của chiếc xe này.

Anh Tùng cũng cho biết, khi vụ việc xảy ra anh đã đến nhà một số người dân ở bên đường để xin trích xuất camera an ninh. Tại đây, anh Tùng phát hiện tài xế này đã kéo thi thể mẹ anh vào vỉa hè. Tiếp đó dắt chiếc xe đạp vào để gần đó để phi tang.





Hình ảnh được camera an ninh ghi lại

Anh Tùng kể leij: “Khi chiếc ô tô nghi gây tai nạn đỗ gần đó, một chị lao công đã nhìn thấy người tài xế này lúi húi vật lộn vật gì đó trên vỉa hè, sau đó dời đi. Khoảng 10 phút sau chị lao công này đi đến thì phát hiện thi thể mẹ tôi. Quá sợ hãi nên chị ấy đã chạy đi báo chính quyền địa phương”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, gia đình anh Tùng đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chiếc xe đạp mà mẹ anh Tùng sử dụng hôm đó vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện tại, gia đình anh Tùng rất mong muốn những chiếc ô tô có camera hành trình di chuyển qua khu vực này trong khung giờ đó có thể cung cấp thông tin cho gia đình và cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Lên án hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn

Thu Nga (t/h)