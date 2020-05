Công an vào cuộc điều tra người tung clip bịa đặt thông tin bắt cóc trẻ em ở quận 12

Công an quận 12, TP HCM cho biết, không có chuyện bé trai bị bắt cóc như thông tin bịa đặt trong clip được đăng tải lên mạng xã hội. Công an hiện đang xác minh người tung clip.

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 cho biết đang làm rõ thông tin chưa đúng sự thật về việc bắt cóc Trẻ em xảy ra trên địa bàn. Trước đó mạng xã hội lan truyền clip dài 17 giây bịa đặt thông tin một bé trai bị 2 thanh niên bắt cóc trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip được lan truyền trên mạng xã hội

Sau khi clip được lan truyền, cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc và cho rằng chính quyền địa phương cần vào cuộc.



Qua xác minh ban đầu, công an đã nắm được một số thông tin ban đầu. Cụ thể, sáng 8/5, chị M.D (SN1983, quê Hà Tĩnh, tạm trú quận 12) đã đến Công an phường Trung Mỹ Tây trình báo việc con trai chị là N.T.Đ (SN 2016) bị bắt cóc vào sáng cùng ngày.

Bài đăng cho rằng đây là một vụ bắt cóc trẻ em



Công an phường Trung Mỹ Tây đã nhanh chóng báo cáo lên Công an quận 12 và phối hợp xác minh vụ việc. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã xác định được cháu N.T.Đ đang ở cùng cha ruột.



Do vợ chồng chị D. đã nộp đơn ly hôn, đang chờ tòa án giải quyết, bé Đ. hiện ở với cha và rất an toàn.

Công an quận 12 khuyến cáo cộng đồng mạng không nên chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Trước khi chia sẻ bất cứ thông tin gì hãy xác minh thật rõ ràng.

Xem thêm: Bộ GTVT lý giải đề xuất xe máy phải bật đèn cả ngày

Hà Ly (t/h)