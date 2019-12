Công an vào cuộc điều tra vụ người đàn ông nổ súng tự sát tại bệnh viện Trưng Vương

Công an quận 10 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, khuya ngày 22/10, đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường , khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để điều tra về hành vi tự sát của ông P.Đ.T.D (41 tuổi). Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Trưng Vương (quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Theo đại diện bệnh viện Trưng Vương, sau khi xảy ra sự việc, ông D. nhanh chóng được y bác sĩ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. Thậm chí, phía bệnh viện đã kích hoạt báo động đổ ở nội viện cấp cứu.

Còn theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng , sáng cùng ngày, ông D. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó chuyển lên khoa Nhiễm, rồi được người nhà chuyển sang khu Đ và sau đó đưa về nhà.

Đến tối thì bệnh nhân này bất ngờ quay lại khoa cấp cứu của bệnh viện, nói chuyện với một bác sĩ trực ban. Kết thúc câu chuyện, ông D. đi ra ngoài và nổ súng tự bắn vào đầu mình.

Liên quan đến bệnh lý của ông D., bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết: Người đàn ông này được đưa vào nhập viện Trưng Vương do ngộ độc thuốc ngủ. Chẩn đoán, ông D. bị rối loạn lo âu nên bệnh viện đã giữ lại để theo dõi và điều trị.

Trong lúc làm thủ tục, người nhà lại đề nghị chuyển ông D. lên khoa dịch vụ để chăm sóc. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà mới lên phòng dịch vụ được một lát thì gia đình xin cho bệnh nhân về nhà.

Đến tối cùng ngày, ông D. đi vào khoa cấp cứu của bệnh doyeues hai chân. Trong lúc bác sĩ làm các thủ tục cần thiết để cho ông D. nhập viện lại thì ông này đi ra và rút súng tự bắn vào đầu.

Hiện phía Công an quận 10 đang làm việc với gia đình nạn nhân.

