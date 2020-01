Công an vào cuộc điều tra vụ thanh niên tử vong bất thường vào đúng ngày sinh nhật

Theo tin từ 24h, sáng ngày 1/1/2020, người dân xã Nam Toàn bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên nằm bất động trên bờ mương. Khi đến gần kiểm tra thì thấy nam thanh niên đã tử vong. Sự việc ngay lập tức được báo đến cơ quan chức năng

Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định được danh tính nạn nhân là anh Phan Văn L. (SN 1/1/1990, quê quán xã Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định). Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND xã Nam Toàn xác nhận, có vụ việc trên xảy ra trên địa bàn xã. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an huyện Nam Trực điều tra, làm rõ.

Cũng theo người đại diện UBND xã, chiều ngày 1/1 cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thi thể của nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình để đưa về quê nhà an táng theo phong tục địa phương.

Đến sáng ngày 2/1, Công an xã Hải Giang xác nhận, anh Phan Văn L. là công dân của xã. Gia đình anh L. thuộc diện khó khăn, bản thân đã có gia đình, có 2 con nhỏ. Hiện vợ anh đang mang bầu người con thứ 3.

Cách đây khoảng 1 tuần, người dân ở xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cũng phát hiện một thi thể nữ giới trong rẫy cà phê vắng người qua lại. Thi thể này được phát hiện trong tình trạng, quần bị kéo tụt, báo bị kéo lên che mất cổ, bàn tay phải bị mất.

Ngay lập tức sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Sau gần 1 ngày điều tra, cơ quan chức năng xác minh được danh tính nạn nhân là chị N.T.T.H. (SN 1998, trú tại thôn 3, xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Chị H. được gia đình trình báo mất tích từ ngày 24/12.

Sau quá trình điều tra tích cực, cơ quan chức năng xác định được danh tính nghi phạm là Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột). Hùng và nạn nhân H. có mối quan hệ tình cảm từ tháng 10/2019.

Nguyên nhân Hùng sát hại nạn nhân là do bị đe dọa. Chị H. đề nghị Hùng cho vay 30 triệu. Nếu không cho vay sẽ gửi đoạn clip hai người quan hệ tình dục cho vợ Hùng. Trong lúc tức giận, Hùng bóp cổ nạn nhân chết rồi kéo ra ném xác ở vườn cà phê.

Chưa dừng lại, đối tượng này còn lấy hết tài sản của nạn nhân rồi bỏ đi. Cách đây vài ngày, người dân đi vào rẫy phát hiện sự việc và trình báo cơ quan chức năng.

