Công bố danh sách 51 đơn vị được xét nghiệm khẳng định COVID-19

Bộ Y tế vừa công bố danh sách các đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19).

Mới đây, Bộ Y tế vừa công bố danh sách 51 đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.

Ở khu vực miền Bắc, có 24 đơn vị được phép xét nghiệm khẳng định gồm: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai , Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Medlatec, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện 108 , Viện Y học dự phòng quân đội, Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Khu vực miền Trung có 4 đơn vị được xét nhiệm khẳng định COVID-19 là Viện Pasteur Nha Trang, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế và Chi cục Thú y vùng 3.

Nhân viên y tế Hải Phòng vận hành hệ thống xét nghiệm RT-PCR

Tây Nguyên có duy nhất một cơ sở được xét nghiệm khẳng định là Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Miền Nam có 22 đơn vị nằm trong danh sách được phép xét nghiệm COVID-19 của Bộ Y tế gồm: Viện Pasteur TP.HCM, Trường Đại học Y dược TPHCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Trung tâm Y tế dự phòng Hậu Giang, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, Trung tâm Y tế Phú Quốc, Bệnh viện Chợ Rẫy , Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Nhi Đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, Bệnh viện FV-TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện Thanh Vũ Medic Bạc Liêu.

Trước đó, ngày 9/4/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1620/QĐ-BYT về việc thành lập Nhóm hỗ trợ công tác xét nghiệm bệnh COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur đánh giá, công nhận các cơ sở có nhu cầu thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.

Được biết, hiện nay trên thế giới đang triển khai song song 2 phương pháp xét nghiệm xác định virus SARS-CoV-2 là xét nghiệm tìm gen (phương pháp Realtime-PCR) và xét nghiệm kháng thể (thường là xét nghiệm nhanh).

Xét nghiệm nhanh bằng cho kết quả chỉ sau 20 phút, vận hành đơn giản, người làm xét nghiệm không cần thiết phải được đào tạo chuyên biệt, không cần thiết bị đặc biệt kèm theo. Tuy nhiên độ chính xác của phương pháp này mới chỉ đạt khoảng 60-70%, dễ bỏ sót và thậm chí có phản ứng chéo với các bệnh khác dẫn đến nhầm lẫn.

Trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Niên

Trong khi đó, phương pháp xét nghiệm Realtime-PCR có độ chính xác cao, khả năng phát hiện trực tiếp gen của virus. Nếu kết quả trả về là dương tính thì chắc chắnbệnh nhân đang có vi rút SARS-CoV-2 trong người. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm là có các khâu chuyên môn hóa cao đòi hỏi chuyên gia thực hiện với nhiều máy móc phức tạp. Thời gian cho kết quả cũng khá lâu (vài giờ).



Do đó, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cả 2 phương pháp xét nghiệm Realtime-PCR và xét nghiệm nhanh đều được sử dụng song song. Phương pháp Realtime-PCR thường được dùng để khẳng định lại kết quả của phương pháp xét nghiệm nhanh.

Việc kết hợp 2 phương pháp này giúp kiểm soát dịch nhanh và tốt hơn, giảm tải áp lực y tế, giúp tập trung nguồn lực điều trị vào những ca thực sự mắc SARS-CoV-2.

Your browser does not support HTML5 video.

CDC Hà Nội thổi giá máy xét nghiệm Realtime-PCR

Kiều Đỗ (t/h)