Công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc: Nghiêm cấm tất cả người dân làm 7 điều này

Trưa ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) tại Việt Nam.

Theo đó, dịch bệnh COVID-19, thời gian xảy ra từ ngày 23/1/2020 với địa điểm và quy mô trên toàn quốc. Đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A, lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu.

Ảnh: TTXVN Ảnh: TTXVN



Về ý nghĩa của việc công bố dịch trên phạm vi toàn quốc, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, bệnh COVID-19 được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, là nhóm gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, người dân bị nghiêm cấm các hành vi sau đây:



1. Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

2. Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của Pháp luật

3. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.

4. Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm.

5. Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm.

6. Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật này.

7. Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Ngoài các quy định tại Điều 8 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, hôm 30/3 vừa qua, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao còn ban hành công văn số 45/TANDTC - PC về việc Hướng dẫn áp dụng pháp luật và xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.



Theo công văn này, người được thông báo mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có COVID-19 đã được thông báo cách ly nhưng trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định cách ly, từ chối, trốn tránh cách ly hoặc không khai báo y tế, khai báo gian dối làm lây bệnh cho người khác, sẽ bị xử lý về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người.

Người chưa bị xác định mắc COVID-19 nhưng sống trong khu vực cách ly, khu phong tỏa mà thực hiện một trong các hành vi trên gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, sẽ bị xử lý về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người.

Nếu phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, như làm lây bệnh cho từ 2 người trở lên, làm chết người thì sẽ bị áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Còn phạm tội chưa gây hậu quả hoặc gây hậu quả ít nghiêm trọng, chưa làm lây lan dịch bệnh thì áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Your browser does not support HTML5 video.

Kiều Đỗ (t/h)