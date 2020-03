Công bố trường hợp thứ 31 dương tính với COVID-19, là hành khách trên chuyến bay VN0054

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 của một nam bệnh nhân 49 tuổi, quốc tịch Anh. Đây là ca nhiễm COVID-19 thứ 31 được ghi nhận tại Việt Nam.

Hành khách về từ vùng dịch được phục vụ đồ ăn miễn phí tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA.



Đây cũng là trường hợp thứ 12 được xác định mắc định có nguồn lây nhiễm từ chuyến bay VN0054. Trước đó đã có 2 người Việt Nam và 10 công dân Anh được phát hiện dương tính với COVID-19 sau khi đi cùng chuyến bay này.



Chuyến bay VN0054 cất cánh từ London hạ cánh xuống sân bay Nội Bài rạng sáng 2/3. Trường hợp đầu tiên được xác định mắc bệnh trên chuyến bay này là chị N.H.N (26 tuổi, phố Trúc Bạch, Hà Nội). Đây là bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam.

Chị N. sang châu Âu thăm chị gái và đã du lịch tới nhiều địa điểm. Đáng nói khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân đã không khai báo y tế đầy đủ. Chỉ đến khi người chị gái bên Anh được xác định mắc bệnh, cô mới chủ động đi khám.

Trên máy bay, chị N.H.N ngồi ghế số 5K. Trong số 12 trường hợp được xác định mắc bệnh đi cùng chuyến bay có 9 bệnh nhân ngồi cùng khoang hạng thương gia với chị N. và một bệnh nhân ngồi khoang hạng thường.



Tất cả 9 bệnh nhân nằm trong độ tuổi 50-74. Hiện có 4 bệnh nhân được điều trị cách ly ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh gồm: 3 người Anh và 1 người Ireland. Sau đó, 4 bệnh nhân này đã được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) để điều trị.



2 bệnh nhân người Anh khác được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Hai bệnh nhân còn lại (một người Anh và một người Mexico) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai. Bệnh nhân thứ 30 là nữ, mang quốc tịch Anh đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.



Sau khi ghi nhận các trường hợp mắc bệnh, cơ quan chức năng đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn cho toàn bộ đội tàu bay. Chiếc máy bay mang số hiệu VN0054 cũng tạm thời dừng hoạt động.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tiếp tục có công văn yêu cầu giám đốc sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất chỉ đạo rà soát hệ thống camera để kiểm tra toàn bộ quy trình phục vụ chuyến bay VN0054 từ London đến Nội Bài và chuyến bay VN233 từ Nội Bài đi Tân Sơn Nhất ngày 2/3.

Một hành khách đi cùng chuyến bay trên đã tiếp tục di chuyển trên chuyến bay VN223 từ Nội Bài vào TP.HCM, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h54 ngày 2/3.

Toàn cảnh chuyến bay từ London làm lây nhiễm COVID-19 về Việt Nam. Video: Vietnamplus