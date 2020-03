Công chúa Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 86 do COVID-19

Sau khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, Công chúa Tây Ban Nha Maria Teresa đã qua đời ở tuổi 86, trở thành thành viên hoàng gia đầu tiên trên thế giới tử vong do COVID-19.

Thông tin Công chúa Tây Ban Nha Maria Teresa đã qua đời ở tuổi 86 do COVID-19 được em trai bà là Hoàng tử Sixtus Henry của Bourbon-Parma công bố ngày 28/03. Trong một bài đăng công khai trên Facebook trước đó cũng khẳng định, một đám tang cho Công chúa sẽ được tổ chức tại Madrid (Tây Ban Nha).

Hàng loạt trang báo uy tín như People, FoxNews, Insider cũng đăng tải thông tin về cái chết của Công chúa Maria Teresa. Đây là thành viên hoàng gia đầu tiên trên thế giới tử vong do COVID-19.

Được biết, Công chúa Maria Teresa sinh ngày 28/7/1933 tại Paris (Pháp), là con gái của Hoàng tử Xavier của Bourbon-Parma (một nhánh của hoàng gia Tây Ban Nha) và nữ công tước Madeleine de Bourbon-Busset.

Công chúa Maria Teresa được biết đến với những quan điểm tiến bộ về quyền phụ nữ và xã hội học, là giáo sư của Đại học Complutense Madrid và Đại học Paris-Sorbonne.

Ngoài Công chúa Maria Teresa, trước đó cũng có Thái tử Anh Charles (71 tuổi) là thành viên hoàng gia công khai xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính đối với virus SARS-CoV-2.

Theo Giám đốc Trung tâm điều phối và cảnh báo khẩn cấp thuộc Bộ Y tế Tây Ban Nha ông Fernando Simon, đại dịch Covid-19 ở nước này đang ở giai đoạn gần đạt đến “đỉnh”, sự hạn chế về thiết bị và đội ngũ nhân viên y tế khiến công tác chống dịch gặp muôn vàn khó khăn.

Hiện tại, Tây Ban Nha đang phải vận động thêm máy thở từ các phòng khám tư nhân. Đặc biệt, đây cũng là quốc gia có số lượng nhân viên y tế mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới với hơn 9.000 ca. Tính đến sáng 29/03, Tây Ban Nha đã ghi nhận tổng cộng 73.235 ca nhiễm COVID, số người tử vong sắp chạm ngưỡng 6.000 (5982).

Tây Ban Nha đã triển khai lực lượng vũ trang để trợ giúp trong việc vận chuyển thi thể những người tử vong do COVID-19, Bộ Y tế nước này cho biết. Động thái này được đưa ra khi Tây Ban Nha ghi nhận số người chết trong một ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, với 832 trường hợp tử vong mới được báo cáo trong 24 giờ qua.

Quốc hội Tây Ban Nha đã phê chuẩn việc gia hạn các biện pháp phong tỏa thêm hai tuần, đến ngày 11/4. Madrid vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm gần một nửa số ca tử vong ở nước này.



Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19.



Thùy Nguyễn (t/h)