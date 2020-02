Một công dân Việt Nam nhiễm COVID-19 tại 'tâm dịch' Hàn Quốc

TTXVN tại Hàn Quốc đưa tin, ngày 29/2, Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây ra (dịch COVID-19).

Được biết, công dân Việt Nam này sống tại thành phố Daegu, một trong 2 tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc.

Theo Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), KCDC đã gửi thông tin bệnh nhân này đến Bộ Y tế Việt Nam. Ngay sau khi nhận được tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các cơ quan và địa phương liên quan của Hàn Quốc đề nghị tạo mọi điều kiện thuận lợi và tích cực điều trị cho công dân Việt Nam bị nhiễm bệnh.

Nhân viên y tế khử trùng tàu cao tốc KTX tại ga Suseo, Seoul, Hàn Quốc ngày 25/2. Ảnh: Reuters



Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc xác nhận sẽ chữa trị miễn phí cho công dân Việt Nam tại nước này trong trường hợp có người bị nhiễm SARS-CoV-2.

Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc đang diễn biến hết sức khó lường. Số ca mắc mới tại nước này tăng lên chóng mặt và đã lập kỷ lục vào ngày 28/2 với 594 ca mắc mới. Như vậy, tính đến nay, đất nước này đã ghi nhận gần 3000 người mắc bệnh.



Chính phủ Hàn Quốc nhận định thời điểm cuối tuần này và cuối tuần sau là bước ngoặt quan trọng trong công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại nước này. Số ca mắc mới trong những ngày tới có thể còn nhiều biến động.

Theo thống kê đang có khoảng 4.000 lao động Việt Nam sinh sống tại 2 vùng tâm dịch của Hàn Quốc là thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk. Được biết Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đang cùng Văn phòng EPS thiết lập các đầu mối liên lạc tại 08 quận, huyện thuộc thành phố Daegu.

Ảnh minh họa

Số điện thoại đường dây nóng của Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc là: 010-3248-6886; 010-4356-2505. Số điện thoại của Văn phòng Chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc (EPS) là 010-9892-1712 liên tục tiếp nhận, hỗ trợ và tư vấn cho người lao động Việt Nam những thông tin cần thiết liên quan đến việc phòng chống dịch Covid 19.

Theo thông tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại tại Hàn Quốc, cơ quan này đã phối hợp với Văn phòng quản lý lao động theo chương trình EPS tổng hợp danh sách người lao động đang làm việc tại hai vùng dịch của Hàn Quốc để được cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng ứng dụng “Colab SOS” thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền phía Hàn Quốc để triển khai việc gửi tin nhắn cảnh báo qua tổng đài.