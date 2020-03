Công dân Việt Nam mắc COVID-19 tại Hàn Quốc sẽ được điều trị như thế nào

Ngày 29/2, Thông tin từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhận được thông tin của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo về một công dân Việt Nam được phát hiện dương tính với COVID-19.

Được biết bệnh nhân là một phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc đã có 2 con và hiện đang sinh sống cùng gia đình chồng tại thành phố Daegu.



Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trao đổi với nhà chức trách Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin và tích cực điều trị cho bệnh nhân tại Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trao đổi với nhà chức trách Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin và tích cực điều trị cho bệnh nhân tại cơ sở y tế địa phương theo thoả thuận giữa lãnh đạo hai nước.

Một bác sĩ chống dịch COVID-19 ở thành phố Daegu. Ảnh: AFP

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán đã đề nghị phía Hàn Quốc (Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và chính quyền TP Daegu) cung cấp, hỗ trợ điều trị y tế cho công dân Việt Nam đồng thời điện thăm hỏi và hướng dẫn bệnh nhân tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan y tế sở tại.



Bộ Ngoại giao cũng đã trao đổi với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đề nghị phía Hàn Quốc phối hợp, cung cấp thông tin và tích cực điều trị cho bệnh nhân theo thoả thuận của lãnh đạo hai nước.



Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao tiếp tục giữ liên lạc với cơ quan chức năng sở tại để theo dõi tình hình Sức Khỏe bệnh nhân đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết.



Theo Điều lệ Y tế Quốc tế, phía Hàn Quốc đã thông báo về ca bệnh này cho Bộ Y tế theo đúng quy định đồng thời khẳng định sẽ đảm bảo chăm sóc y tế cho bệnh nhân.



Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc cho hay sẽ chữa trị miễn phí cho công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước này trong trường hợp có người bị nhiễm COVID-19.



Theo thống kê hiện đang có khoảng 4.000 lao động Việt Nam sinh sống tại 2 vùng tâm dịch của Hàn Quốc là thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk. Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đang phối hợp với Văn phòng EPS thiết lập các đầu mối liên lạc tại 08 quận, huyện thuộc thành phố Daegu.

Những người nghi nhiễm virus tự nguyện đến xét nghiệm ở TP Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: AP



Công dân Việt Nam tại Hàn Quốc trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ số đường dây nóng Bảo hộ công dân:



Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là: +82 10-6315-6618;



Số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là: +84 981 84 84 84.



Cơ quan chức năng cũng tiến hành lập danh sách người lao động đang làm việc tại hai vùng dịch của Hàn Quốc để từ đó tiến hành việc truyền thông, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng ứng dụng “Colab SOS” để thực hiện đăng ký với cơ quan có thẩm quyền phía Hàn Quốc để triển khai việc gửi tin nhắn cảnh báo dịch bệnh qua tổng đài.

Hà Ly (t/h)