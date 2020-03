Công dân Việt nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã được xuất viện, sức khỏe ổn định

Trước đó, như Báo Sức Khỏe cộng đồng đã đưa tin, vào ngày 29/2 vừa qua, Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã thông tin tới Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc về trường hợp một công dân Việt nhiễm COVID-19 tại nước này. Được biết, bệnh nhân là một người phục nữ lấy chồng Hàn, có 2 con và hiện đang sống tại TP. Daegu, hiện đang là tâm dịch virus corona chủng mới tại Hàn Quốc.

Ảnh minh họa

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trao đổi với giới chức trách Hàn cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin và tích cực điều trị cho bệnh nhân tại cơ sở y tế địa phương theo thoả thuận giữa lãnh đạo hai nước. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này sẽ chữa trị miễn phí cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại đây nếu nhiễm COVID-19.

Ngày 6/3, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam ông Park Noh Wan cho biết công dân Việt Nam đã được các y, bác sĩ Hàn Quốc chăm sóc, điều trị tận tình. Chi phí chữa bệnh là hoàn toàn miễn phí, người này hiện đã được xuất viện, sức khỏe ổn định.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo ghi nhận của chính phủ Hàn Quốc, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc. Trong đó, có khoảng 20.000 người đang sinh sống tại hai tỉnh đang là tâm dịch tại Hàn Quốc là TP. Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc.

Cũng theo đại sứ Park Noh Wan, dịch COVID-19 đang gây tổn thất nặng nề tới ngoại giao và kinh tế hai nước. Do lo ngại sự lây lan của SARS-CoV-2, Việt Nam đã tạm dừng miễn thị thực 15 ngày cho công dân Hàn Quốc vào Việt Nam, do đó lượng du khách Hàn tới nước ta đã giảm mạnh. Sắp tới, toàn bộ chuyến bay thẳng giữa hai nước sẽ tạm dừng.

Trước tình hình này, đại sứ Park Noh Wan cho biết: "Chúng tôi hi vọng chính phủ hai nước vừa có những giải pháp triệt để mạnh mẽ để phòng chống dịch, vừa phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp". Ông cũng hi vọng sau khi tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc có tiến triển tốt, Việt Nam sẽ xem xét lại chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam như trước đây.

Chi Nguyễn (t/h)