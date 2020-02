Cộng đồng mạng hoang mang trước clip nam dược sĩ bị đánh vì bán khẩu trang 500.000 đồng/hộp

Đội giá khẩu trang trong khi dịch virus nCov đang diễn biến phức tạp là vấn đề nhận được sự quan tâm hàng đầu hiện nay. Có rất nhiều tiệm thuốc bị mời lên làm việc vì đội giá khẩu trang y tế. Đồng thời, cơ quan chức năng nghiêm cấm tình trạng đội giá, găm khẩu trang để bán giá cao…

Trong lúc những thông tin về khẩu trang y tế đang rất nóng sốt thì trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip với nội dung, nam dược sĩ thét giá khẩu trang đến mức 500.000 đồng/hộp, thậm chí còn đuổi khách không cho mua. Hậu quả, nam dược sĩ bị khách mua hàng đánh ngã dúi dụi.

Hình ảnh được cắt từ clip

Sau khi đoạn clip này được phát tán đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ vẻ hả hê vì dược sĩ đội giá khẩu trang giữa đại dịch bị dạy cho bài học thích đang. Nhưng có một số khác lại cho đây là clip dàn dựng.

Trước sự hoang mang của cư dân mạng, tờ Một thế giới đã đưa ra thông tin về đoạn clip trên và khẳng định đây là clip được dàn dựng. Quả thật vật, khi tìm hiểu clip gốc và xem bản đầy đủ thì biết ba nhân vật trong đoạn clip đã diễn sâu quay clip để câu view.

Trong clip đầy đủ, hai nam thanh niên một mặc sơ mi trắng, một mặc áo thun đen đã đi đến hiệu thuốc trình bày với dược sĩ về việc muốn mua khẩu trang làm từ thiện cho người nghèo và các bệnh nhân trong bệnh viện, mong được giảm giá. Nhưng nam dược sĩ nói rằng khẩu trang khan hiếm, giá 500.000 đồng/hộp, đắt gấp vài lần so với ngày thường.

Đoạn clip chi tiết được đăng trên mạng

Dù hai người khách đã năn nỉ nhưng dược sĩ không giảm giá, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Dược sĩ nói giọng thách thức và xô đẩy nam thanh niên áo đen khiên anh chàng áo trắng tức giận nhảy vào tát. Cuối clip, nam thanh niên áo trắng chỉ trích dược sĩ thiếu đạo đức vì trục lợi trên Sức Khỏe của người dân.

Theo một số người trên mạng xã hội , clip này được dàn dựng giống như một lời cảnh báo với những kẻ trục lợi dịch virus nCoV để bán khẩu trang với giá cắt cổ.

Những cơ sở kinh doanh vật tư, thiết bị y tế bị xử lý

Liên quan đến việc đội giá khẩu trang, ngày 1/2, Công an phường Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã niêm phong hiệu thuốc Thiện Tâm (đường Kim Giang) vì có hành vi bán khẩu trang đội giá gấp 10 lần. Theo đó, hộp khẩu trang 50 cái có giá 500.000 đồng. Trong khi đó giá ngày thường chỉ 35.000 – 50.000 đồng.

Công an và lực lượng quản lý thị trường ở nhiều tỉnh thành cũng đang tích cực làm việc để ngăn chặn tình trạng đội giá khẩu trang khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Nga Đỗ (t/h)