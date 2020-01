Cộng đồng mạng truy tìm danh tính bà bầu lái xe Lead cán nát rổ hoa quả bên vệ đường

Mạng xã hội đang lan truyền với tốc độ chóng mặt hình ảnh một người phụ nữ đi xe Lead cán nát rổ hoa quả được người bán hàng rong bày bán trước cửa nhà.

Bài chia sẻ trên mạng xã hội của một người tài khoản tên V.T.T.P được cho là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nguyên văn dòng chia sẻ trên mạng xã hội như sau: "Đang đợi xe để về quê thì nghe tiếng "xoẹp xoẹp" kèm theo tiếng kêu của bác bán hoa quả "ối giời ơi cháu ơi". Cán nát nia hoa quả của người ta xong còn đỗ di di lại rồi mới cán qua tiếp xong chửi bác "ngày nào cũng ngồi đây".

Bài chia sẻ sự việc được lan truyền trên mạng xã hội

Đúng bác này ngồi bán ở đây là không hợp lí nhưng không hề gây vướng nhiều đến chỗ để xe của nhà mụ áo dạ này. Bụng mang dạ chửa mà tâm địa như thế này. Lúc bà đấy phi xe vào còn phi thẳng cái bánh xe trước chạm người bác bán hoa quả cơ. Bác đấy chỉ biết đứng dậy bảo "cho bác xin, cháu ơi", "thôi". Xong bê nia hoa quả đi chỗ khác.

Cái nia của người ta chỉ có vài quả táo ta, mấy quả bưởi rám, người ta cố bán nốt không cho ngồi thì nhắc người ta đứng ra. Bác này bằng tuổi cha tuổi mẹ nó mà nó cư xử thế, ai lại làm thế bao giờ".

Bất chấp cô bán hàng xin nhưng người phụ nữ vẫn lao xe "trèo" qua rổ hoa quả

Hình ảnh người phụ nữ ngang nhiên ngồi trên xe Lead rồi cán qua rổ hoa quả của người bán hàng rong khiến cư dân mạng hết sức phẫn nộ. Đã vậy, người này không hề tỏ thái độ đúng mực còn buông lời hỗn hào.

Cộng đồng mạng lập tức lên án về hành động nhẫn tâm của người phụ nữ đồng thời bày tỏ sự thương cảm với cô bán hàng rong. Một tài khoản có tên M.H viết: "Hôm nay là đã 27 rồi, người ta muốn tranh thủ bán nốt chỗ hoa quả, kiếm thêm ít tiền về quê lo Tết mà cũng không yên ổn. Bán đồ như vậy lãi chẳng được bao nhiêu mà bị cán nát thế này coi như mất nửa cái Tết rồi".



Người phụ nữ nhẫn tâm cán nát rổ hoa quả

Một người có tên B.H cho hay: "Biết rằng cô bán hàng ngồi đó có thể gây cản trở nhưng không thể nói nhẹ nhàng được hay sao mà phải cư xử nhẫn tâm như vậy. Kể cả là có bầu cũng không có quyền hành xử ác đến thế".

Được biết, khu vực xảy ra vụ việc nằm trước cửa hàng thời trang C.D. có địa chỉ tại phố Nguyễn Đổng Chi, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Khu vực trước vỉa hè của cửa hàng khá chật, cộng thêm việc người bán hàng rong ngồi bán hoa quả cũng phần nào ảnh hưởng tới việc để xe của khách. Hiện có nhiều nghi vấn cho rằng chính chủ cửa hàng đã có những hành động cư xử thô lỗ như vậy.



Hiện, vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Your browser does not support HTML5 video.

Những pha xử lý bá đạo của "Ninja Lead" trên đường phố

Hà Ly (t/h)