Cứ tưởng là đồ bỏ đi, ai ngờ vỏ cam quýt lại là thần dược chữa nhiều bệnh ngày lạnh

Nói về tác dụng của vỏ cam quýt, lương y Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) khẳng định: Vỏ quýt vẫn còn xanh hay đã chín đều là vị thuốc chữa bệnh. Trong Đông y, vỏ quýt xanh còn được gọi là thanh bì, vỏ quýt chín là trần bì.



Thanh bì có vị cay, ngọt, tính ấm, có tác dụng phá khí tiêu trệ, thư uất giáng nghịch, có thể dùng để trị thoát vị đau nhức. Bên cạnh đó, trần bì có vị cay, đắng, tính ôn có công dụng táo thấp trừ hóa đờm. Nhiều nghiên cứu y học hiện đại cũng nhấn mạnh, vỏ quýt chứa tinh dầu thơm gluccoxit orange, aldehit lemon và axít béo giúp gây hưng phấn; có thể ức chế vận động của dạ dày , tử cung và ruột; là vị thuốc tốt điều trị cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa, nhồi máu cơ tim.

Chắc ít ai có thể ngờ, vỏ cam quýt lại là loại thuốc có thể trị dứt điểm nhiều bệnh ngày lạnh như cảm lạnh, cảm cúm, viêm phế quản , ho khan...

Ngoài ra, vỏ quýt còn chứa nhiều limonene, chất béo, protein cùng các loại vitamin và khoáng chất; không chỉ có tác dụng chữa bệnh mà còn giúp bạn cải thiện giấc ngủ, xua tan cảm giác uể oải, mệt mỏi.



Các bài thuốc chữa bệnh từ vỏ cam quýt



Chữa viêm phế quản : Cho 2 thìa vỏ quýt và 5 cốc nước trộn đều, đun sôi rồi để 1 giờ chờ nguội. Ngày uống 3 lần sau các bữa ăn, mỗi lần nửa cốc nước.

Chữa đầy hơi, khó tiêu: Xay vỏ quýt khô nhuyễn thành bột, mỗi ngày cho 1 muỗng bột vào món ăn, thức uống để thưởng thức.



Trị cảm lạnh , cảm cúm: Bỏ vào nồi nước sôi một nắm bột vỏ quýt. Cúi mặt xuống nồi nước, thở trong hơi nóng khoảng 10 phút giống như đang xông hơi.

Chữa ho khan: Trộn 2 muỗng vỏ quýt cùng 1 ly rượu, để ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng mặt trời. Tiếp đến, lọc bỏ vỏ quýt, cho nước còn lại vào một chiếc lọ sạch và đậy kín. Ngày uống 3 lần sau khi ăn, mỗi lần lấy 20 giọt nước vỏ quýt trộn với 1 cốc nước.



Cần rửa sạch vỏ cam quýt trước khi thái, sấy khô để đảm bảo an toàn.

Chữa táo bón: Chưng 12g vỏ cam tươi hoặc 6g vỏ cam khô hành nước uống hàng ngày.



Chống mệt mỏi, mất ngủ: Chuẩn bị một cái túi sạch, cho vỏ cam quýt vào trong rồi hít mùi thơm của nó trong 15 phút.



Điều hòa huyết áp, rối loạn nhịp tim: Chuẩn bị 3 lít nước, cho một chén bột vỏ quýt vào đun sôi, để trong 1 giờ cho nguội. Lọc nước rồi đổ hỗn hợp vào bồn tắm nóng, ngâm người trong đó 1 tiếng trước khi đi ngủ.



Giảm cholesterol xấu: Uống nước vỏ cam hàng ngày hoặc dùng vỏ cam nghiền thành bột 1 thìa/ngày.



Lưu ý: Cần rửa sạch vỏ cam quýt trước khi thái, sấy khô để đảm bảo an toàn. Dù có tác dụng rất tốt, những người khí hư cần thận trọng khi dùng vỏ cam quýt; người có khí trệ và nhiều mồ hôi không nên dùng. Khi dùng, chỉ dùng khoảng 10-20 g mỗi ngày; không dùng quá nhiều. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.



8 tác dụng không ngờ của vỏ cam đối với sức khỏe. Nguồn: Sức Khỏe là vàng.

Thùy Nguyễn (t/h)