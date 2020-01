Khơi dậy đam mê “ân ái” từ loại rau dân dã

Rau ngót là loại rau dân dã xuất hiện khá thường xuyên trong bữa ăn của người Việt. Đây cũng là loại rau dễ trồng, dễ chế biến, phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Ngoài khả năng cung cấp chất dinh dưỡng với hàm lượng protein cao, rau ngót còn có nhiều tác dụng chữa bệnh mà ít người ngờ tới. Từ góc độ dinh dưỡng, lá rau ngót có giá trị dinh dưỡng tốt, chẳng hạn như protein, canxi, chất béo, phốt pho, sắt, vitamin A, B, và C.

Rau ngót có thể khơi dậy đam mê “ân ái” nhưng nên sử dụng dưới dạng nấu chín. Ảnh minh họa.

Cùng với những hợp chất trên thì rau ngót còn rất giàu vitamin C. Nguồn vitamin C trong lá rau ngót thậm chí cao hơn nhiều so với cam hoặc ổi. Các nhà khoa học đã chứng minh, vitamin C có tác dụng tăng cường sự lưu thông máu đến cơ quan sinh dục, giúp kích thích ham muốn cho “chuyện ấy”. Theo kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Mỹ thì những người đàn ông thường xuyên bổ sung vitamin C trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp tăng cường chức năng của các cơ quan sinh sản. Các nhà nghiên cứu cho biết, vitamin C có tác dụng thúc đẩy cơ thể tăng mức sản xuất collagen - một thành phần thiết yếu trong việc tăng cường sức khỏe của các cơ quan sinh sản ở nam giới. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp tăng cường quá trình lưu thông máu trong cơ thể và duy trì Sức Khỏe hệ tim mạch, những yếu tố tuyệt vời giúp các ông thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ hơn khi “lâm trận”.