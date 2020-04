Công khai khẩn cấp lịch trình di chuyển BN237: Người dân đến đây cần khai báo ngay

Tối 3/4, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước ta lên 237 người. Trong đó bệnh nhân thứ 237 (BN237) đáng chú ý nhất khi có lịch trình di chuyển phức tạp.



Theo đó, BN237 (bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển) có lịch trình di chuyển cụ thể như sau:



Từ ngày 11/3 - 21/03/2020, BN237 ở khách sạn Ngọc Anh, cơ sở 2 – 38 Lương Văn Tuy, Ninh Bình.

Ngày 21/03/2020, bệnh nhân này đi xe X.E.Limousine từ Ninh Bình (09h30 sáng) lên Hà Nội.

Ngày 21/3 - 22/03/2020, bệnh nhân ở Khách sạn Canary Hanoi, số 4 Vũ Hữu Lợi, Hà Nội.

Ngày 22/3- 31/03/2020, bệnh nhân ở Khách sạn Sao (Star), số 2, ngõ 25, Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên.

Ngày 26/03/2020, bệnh nhân bị tai nạn, được xe 115 đưa vào Bệnh viện Việt Pháp.

Ngày 30/03/2020, khám lại tại Việt Pháp bằng xe cấp cứu 115, sau đó quay lại khách sạn.



Ngày 31/03/2020, bệnh nhân bị chảy máu mũi nhiều, được người nhà đưa sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được khám và chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Ngày 01/04/2020, bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang sau đó chuyển sang Viện huyết học – truyền máu Trung ương.

Bộ Y tế đề nghị, tất cả những người từng đi đến những địa điểm này trong thời gian nói trên cần liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

