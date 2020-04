Công khai ủng hộ biện pháp giãn cách xã hội, Bộ trưởng Y tế Brazil bị Tổng thống cánh hữu sa thải

Được biết, Tổng thống cánh hữu Jair Bolsonaro đã công khai chỉ trích Bộ trưởng y tế của mình vì kêu gọi người dân giữ khoảng cách và ở nhà. Vị Tổng thống này không đồng ý với các biện pháp mà Bộ trưởng Y tế đưa ra. Ông Bolsonaro đến nay vẫn chỉ coi virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là một loại “cúm nhẹ”. Trong khi đó, WHO đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch thế giới.

Không buông lời oán trách hay cảnh báo gay gắt, ông Mandetta chỉ nhẹ nhàng viết lên trang cá nhân của mình như sau: “Tôi cảm ơn toàn bộ đội ngũ đã làm việc với tôi ở Bộ Y tế, và tôi chúc người kế nhiệm chức bộ trưởng Y tế của tôi nhiều thành công”.

Theo một số nguồn tin, Tổng thống Brazil và Bộ trưởng Bộ y tế nước này đã có bất đồng quan điểm từ nhiều tuần nay. Trong khi Tổng thống coi nhẹ dịch bệnh, ủng hộ các biện pháp chưa được chứng minh thì ông Mandetta lại kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn về giãn cách đã được đưa ra trên toàn thế giới.

Bộ trưởng y tế Brazil Mandetta

BBC nhận định, việc ông Madetta bị sa thải sẽ mở ra một chương trình mới đầy bất trắc về việc Brazil sẽ phản ứng thế nào trước dịch bệnh với một bộ trưởng y tế mới.

Cũng theo BBC, tư vụ việc trên, ông Mandetta đã được khen ngợi rộng rãi vì các cuộc họp báo hàng ngày cũng như các tuyên bố dựa vào khoa học và hướng dẫn y tế quốc tế. Tỷ lệ ủng hộ ông đã tăng vọt trong các tuần qua, còn tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Bolsonaro đã giảm mạnh

Về tình hình dịch bệnh tại Brazil, tính đến ngày 16/4, nước này đã ghi nhận 1.764 ca tử vong vì virus corona, 29.165 ca nhiễm, theo Đại học John Hopkins.

