Công Phượng từ Bỉ về thăm nhà, chờ ngày hội quân CLB mới ở TP.HCM

Theo đó, rạng sáng ngày 1/1, Công Phượng đã về Việt Nam, sau khoảng thời gian thi đấu không mấy suôn sẻ ở Sint Truidense, Bỉ. Sự trở về của anh khiến bố và người thân trong gia đình vui mừng khôn xiết. Cầu thủ sinh năm 1995 sẽ có một tuần nghỉ ngơi, hàn huyên cùng với gia đình , trước khi vào TP.HCM gia nhập vào CLB mới.





Anh có một tuần nghỉ ngơi bên gia đình trước khi gia nhập CLB mới ở TP.HCM

Khoảng đầu tháng 7/2019, cầu thủ Công Phượng sang Bỉ, khoác màu áo của CLB Sint Truiden. Thông tin anh được sang châu Âu thi đấu là điều đáng tự hào và ai cũng mong, Công Phượng có thể làm nên điều kỳ diệu tại đây. Tuy nhiên, mong mởi phút giây tỏa sáng của anh cũng như mọi người không thành hiện thực, bởi thời gian Công Phượng được ra sân chỉ vỏn vẹn 20 phút, trong suốt thời gian đầu quân cho Sint-Truidense.

Công Phượng không được trọng dụng ở Bỉ

Trong các chuỗi trận đấu của CLB Sint-Truidense, Công Phượng không được đăng ký tên trong danh sách thi đấu. Thậm chí, anh còn bị đẩy xuống đội trẻ và việc thể hiện tài năng tại CLB là điều khó có thể xảy ra.

Đến ngày 27/12/2019, CLB TPHCM đã chính thức xác nhận Công Phượng sẽ thi đấu cho đội bóng này trong nửa đầu mùa giải 2020.Tuy nhiên, do thời điểm đó thị trường chuyển nhượng mùa Đông chưa mở cửa nên về nguyên tắc, Công Phượng vẫn chưa kết thúc giao kèo với Sint Truidense. Vì thế, phải đến 1/1 hôm qua, Công Phượng mới chính thức chia tay Sint Truidense để trở về Việt Nam.





Dự kiến, Công Phượng sẽ hội quân cùng các đồng đội mới vào ngày 7/1. Và nếu không có gì thay đổi, Công Phượng sẽ có trận đầu tiên ra sân trong màu áo CLB TPHCM vào ngày 9/1 khi đội bong này có trận giao hữu với Đại học Dongguk (Hàn Quốc).

Trong mùa giải năm mới 2020, anh sẽ khoác áo số 21, cùng CLB TPHCM thi đấu ở nhiều giải quan trọng là V.League, Cúp Quốc gia, AFC Cup, ACC (giải vô địch các CLB Đông Nam Á). Đây cũng sẽ là mùa giải đầu tiên trong sự nghiệp, Công Phượng được thi đấu ở các giải cấp khu vực và châu lục dành cho các CLB.

