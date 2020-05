Không sợ nắng nóng ngày hè, mẹ đảm chia sẻ công thức làm kem bơ tại nhà vừa ngon vừa mát

Trong những ngày nắng nóng và oi bức, được thưởng thức những miếng kem bơ tự mình làm ra, vừa thơm ngon lại đảm bảo an toàn và chất lượng chính là điều vô cùng tuyệt vời.

Kem, thạch, sinh tố, nước trái cây... là những đồ ăn thức uống không thể thiếu trong tủ lạnh của mọi gia đình trong ngày hè. Thưởng thức những cây kem hoa quả mát lạnh không chỉ khiến trẻ em thích thú mà người lớn cũng mê mệt.



Thay vì mua kem ở ngoài không đảm bảo chất lượng, các chị em nội trợ có thể tự làm kem ngay tại nhà để dành tặng cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, mùa bơ đang đến gần, thử ngay công thức làm kem bơ béo ngậy, thơm ngon đơn giản.



Trong một group chuyên về ăn uống nội trợ, nickname Cao Thanh Thủy khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ công thức làm món kem bơ. Các chị em có thể tham khảo ngay và luôn theo Cách làm dưới đây.



Chuẩn bị nguyên liệu:



3 quả bơ sáp chín

3 muỗng canh nước cốt dừa

200ml sữa tươi

1/2 lon sữa đặc

250ml whipping cream

Đường (tùy theo khẩu vị)

Cách làm kem bơ tại nhà:

Bước 1: Bơ lột vỏ, bỏ hạt, cắt thành từng miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố.

Bước 2: Cho 3 muỗng canh nước cốt dừa, 200ml sữa tươi và 1/2 lon sữa đặc vào xay nhuyễn với bơ.

Bước 3: Đánh bông 250ml whipping cream với khoảng 1 muỗng canh đường, sau đó trộn đều vào hỗn hợp bơ xay tới khi các hỗn hợp hòa quyện vào nhau.

Bước 4: Múc hỗn hợp vào khuôn/ hộp và cất vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 8 tiếng.

Cuối cùng, chỉ việc mang thành phẩm ra và thưởng thức cùng người thân và gia đình.

Hướng dẫn cách làm món kem bơ. Nguồn: Feedy VN

Thùy Nguyễn (t/h)