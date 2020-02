Chị em mê mẩn món cà tím nhồi thịt hấp lồng đèn của mẹ đảm Hà Nội, vừa đẹp vừa ngon thế này ai nỡ ăn

Chị Hòa và cậu con trai nhỏ.

Không chỉ đam mê nấu nướng, chị Hòa còn rất thích thú với việc làm đẹp , trang trí món ăn. Do đó, món ăn chị làm không chỉ thơm ngon hết ý mà còn rất đẹp mắt, hấp dẫn người nhìn. Chị không ngại ngần tìm tòi, làm thử những món ăn mới, sau đó chia sẻ trên các hội nhóm nấu nướng cho chị em nội trợ cùng tham khảo và học hỏi. Mới "gây sốt" với món bánh cuốn từ bánh đa nem cách đây không lâu, chị Hòa lại khiến không ít người thích thú với món cà tím nhồi thịt hấp hình lồng đèn.

Dưới đây là công thức là món cà tím nhồi thịt hấp hình lồng đèn được chị Hòa chia sẻ:

Chuẩn bị nguyên liệu:

200gr thịt lợn xay (băm)

1 quả cà tím

1/3 củ cà rốt

1 quả ớt sừng

1/2 thìa cà phê muối

1 thìa nước tương

2 thìa nước mắm

1 thìa bột bắp

1/2 thìa cà phê tiêu

2gr gừng

Hành lá

Cách làm:

Bước 1: Cho 200g thịt lợn xay vào bát tô, thêm 1 thìa nước tương chin su, 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê tiêu, 2g gừng băm nhuyễn và trộn thật đều lên. Ướp thịt 15 phút cho thấm gia vị.

Bước 2: Rửa sạch cà tím với nước, giữ nguyên vỏ. Để cà tím thật ráo, cắt đôi cà tím theo chiều dọc, chia cà thành 4 khúc bằng nhau. Khứa mỗi khúc cà tím thành 6 lát (chú ý không cắt đứt, nên giữ lại khoảng 0,5cm).

Bước 3: Thịt sau khi ướp thấm gia vị thì lấy ra, nhồi thịt vào các khe của miếng cà tím. Làm như vậy đến khi nào thịt được nhồi hết vào các khúc cà. Đặt các miếng cà nhồi thịt vào dĩa chịu nhiệt tốt, cho vào xửng hấp khoảng 20 phút là chín.

Bước 4: Cà rốt gọt vỏ, chẻ đôi và cắt lát. Ớt bỏ cuống, bỏ hạt và thái sợi. Gắp cà nhồi thịt đã chín ra đĩa, xếp 2 miếng cà nhồi với nhau như hình chiếc lồng đèn. Đặt một lát cà rốt ở giữa, hai đầu miếng cà là hai lát cà rốt. Xếp 1 sợi ớt lên một đầu và 3 - 4 sợi ớt ở đầu còn lại tạo thành râu của lồng đèn.

Bước 5: Làm sốt: Cho 2 thìa nước nắm, 1 thìa bột bắp và 2 thìa nước vào chảo, khuấy đều cho tan rồi bắc lên bếp đun sôi làm sốt. Rưới nước sốt lên cà tím nhồi thịt đã hấp chín, thêm chút hành lá thái sợi để tạo màu sắc.

Cuối cùng, chỉ việc bê ra bàn để thưởng thức mà thôi.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm mâm cơm tiết kiệm 50k. Nguồn: Feedy VN.