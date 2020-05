Vợ đảm chia sẻ công thức thịt ba chỉ một nắng ngon hơn ngoài hàng, chị em nội trợ tha hồ đổi món

Chia sẻ trong nhóm "yêu bếp", vợ đảm có nickname Mai Nguyen đã khiến nhiều chị em thích thú, đồng cảm khi chia sẻ về sở thích bếp núc của mình: "Mỗi khi bước vào căn bếp nhỏ của mình là em lại thấy rất vui, không một chút áp lực nào. Vì khi đã bước vào thì em mới cảm nhận được là chính mình, có thể làm gì mình thích, nhờ những niềm hân hoan và vui vẻ đó em mới đem lại nhiều niềm vui cho người thân mình và cũng là cho chính bản thân mình nữa..."



Chuẩn bị nguyên liệu:



2 kg thịt ba chỉ (thịt ba rọi)

1 muỗng café muối

1 muỗng café tiêu

1 muỗng canh sả bằm

1 muỗng café tỏi băm hoặc hành tím băm

½ muỗng canh nước mắm ngon

1 muỗng café dầu hào

½ muỗng café ớt băm

2 muỗng café bột ngũ vị hương

1 muỗng café dầu ăn (hoặc dầu màu điều)

1 muỗng café hạt nêm



Công thức làm món thịt ba chỉ một nắng:

Bước 1: Thịt ba chỉ mua về rửa sạch với muối, nhổ sạch lông còn sót. Thịt khi rửa sạch để cho ráo nước, thái thành thớ dài, dày tầm 1,5cm.

Bước 2: Khi thịt ráo, cho tất cả các nguyên liệu còn lại vào để ướp. Để nguyên trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng để thịt thấm gia vị.



Bước 3: Mang thịt ra phơi nắng. Nếu nắng to mùa hè thì chỉ cần 1 nắng là đủ, trời nắng yếu có thể tăng lên 2 nắng. Chú ý không để thịt khô quắt queo sẽ không ngon. Thấy thịt còn mềm, bì còn dẻo là được.

Bước 4: Khi nào muốn ăn thì mang thịt ra chiên dầu, để mặt có bì xuống chiên trước. Khi bì giòn thì mới cho miếng thịt nằm xuống và chiên tiếp đến khi vàng thì dừng lại.

Cuối cùng, mọi người chỉ việc thưởng thức mà thôi. Món này ăn với cơm nóng, kèm theo dưa cà canh chua đều rất hợp.

