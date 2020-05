Cô gái 9X 'cưa đổ' hội chị em với công thức muối tắm hoa hồng giúp da nõn nà, sạch mụn

Mới đây trên một nhóm kín của cộng đồng yêu bếp, cô gái có nickname Nguyễn Thị Hoài đã chia sẻ đến mọi người công thức làm đẹp , tẩy da chết bằng muối tắm hoa hồng cực kì độc đáo. Bài chia sẻ của cô gái đã thu hút gần 2000 lượt like, chia sẻ và bình luận, đa số đều tỏ ra khá ngạc nhiên và thích thú trước sản phẩm có tên mỹ miều, là lạ mà hấp dẫn này.

Bài viết của Hoài thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của hội chị em bởi sự độc đáo và sáng tạo





Như hầu hết nỗi lo sợ của các chị em mỗi độ hè về là những nốt mụn… mọc ở lưng, điều đó thật khủng khiếp, làm mất đi sự tự tin diện váy xinh dạo phố. Từ “nỗi khổ” thầm kín đó, Hoài đã tìm tòi cho mình công thức làm muối tắm hoa hồng tại nhà, sau bao kinh nghiệm dùng các sản phẩm muối tắm trên thị trường mà không mang lại hiệu quả.



Cô cho biết, chỉ sau 1 tháng sử dụng sản phẩm muối tắm hoa hồng chuẩn handmade 100% này, những vết thâm sạm ở lưng đã giảm đến 70-80%, nốt mụn cũng biến mất dần. Và dưới đây là công thức làm muối tắm hoa hồng cực yêu của Hoài!

Nguyên liệu:

300 gr muối.



100 gr hoa hồng khô.



5ml dầu dừa.



3-5 giọt tinh dầu hoa hồng.



Hoài còn bật mí cách chọn các nguyên liệu như sau:





Đối với muối:





Cô cho rằng chọn loại muối không quan trọng bằng độ mịn của muối. Lựa chọn của Hoài thường là muối mịn, giúp tẩy tế bào chết tốt hơn, không gây xót da. Muối tắm của cô nàng là muối Himalaya vì làm sáng da, thanh lọc cơ thể, dưỡng sinh tốt.

Ảnh sản phẩm do nhân vật cung cấp





Hoa hồng khô: Tác dụng của nó làm sáng da, mờ thâm, mùi thơm dịu nhẹ, thư giãn. Bạn cũng có thể sử dụng hoa hồng tươi thay thế, nhưng để bảo quản được lâu nên dùng loại khô. Điều quan trọng nhất là cảnh giác với sản phẩm phun thuốc trừ sâu rồi!

Dầu dừa: Làm chất kết dính cho muối và làm mềm da. Bạn chỉ cần khoảng 5ml dầu dừa thôi là vừa đủ.





Tinh dầu: (Có thể có hoặc không) giúp tạo mùi cho muối tắm.

Tiếp theo, cùng Hoài bắt tay vào thực hiện nào!

Cách làm:

Đầu tiên, bạn xay nhỏ 100 gr hoa hồng khô đến khi thấy hạt mịn. Sau đó, cho thêm muối và bật máy xay thêm 30 giây đến 1 phút để trộn đều. Bước cuối cùng, cho thêm dầu dừa và tinh dầu, bật máy xay thêm 30 giây nữa là đã ra thành phẩm.

Cách dùng:

Bạn làm ướt da, lấy một một lượng muối đủ dùng rồi massage theo hình xoắn ốc, nhẹ nhàng ở các vùng da thâm, sạm, sần sùi khoảng 3-5 phút. Dùng 2 lần/tuần. Kiên trì sử dụng và… 1 tháng sau làn da bạn sẽ có sự thay đổi đáng ngạc nhiên đấy nhé!





Thành phẩm của Hoài - Muối tắm hoa hồng handmade

Theo đánh giá của Hoài, cô đã sử dụng sản phẩm muối tắm hoa hồng handmade này được 2 năm. Vì làm hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên nên rất an toàn, tắm xong mùi hương lưu lại trên da rất dễ chịu. “Đặc biệt, các vết thâm, nám, sạm đều phải “bỏ chạy” đó bạn!”, Hoài hài hước chia sẻ.







Thật thú vị phải không nào! Hi vọng rằng công thức muối tắm hoa hồng của cô nàng khéo tay, tốt bụng đến từ Hà Tĩnh sẽ giúp cho chị em chúng ta có thêm lựa chọn trong “list” phương pháp làm đẹp , chăm sóc da trong dịp hè về. Chúc các bạn thành công!