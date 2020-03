Công ty Bình An sản xuất thực phẩm chức năng: Cục An toàn thực phẩm sẽ kiểm tra xử lý

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, Cục đã nhận được thông tin phản ánh của Sức khỏe Cộng đồng về những hành vi vi phạm tại Công ty Bình An. Cục An toàn thực phẩm sẽ chỉ đạo lập đoàn thanh tra vào cuộc thanh kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty này và sẽ xử lý thật nặng đối với các hành vi vi phạm của Công ty Bình An nếu đúng như báo phản ánh.

Sức Khỏe Cộng đồng đã phản ánh, cơ quan quản lý thị trường cũng sẽ vào cuộc rà soát và xử lý theo quy định của Theo tìm hiểu, đối với hành vi của Công ty Bình An màđã phản ánh, cơ quan quản lý thị trường cũng sẽ vào cuộc rà soát và xử lý theo quy định của Pháp luật đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân đang kinh doanh, phân phối các sản phẩm vi phạm quy định của Công ty Bình An.