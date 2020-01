Công ty CP bến xe Hà Nội: Chủ động phục phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp xuân Canh tý 2020

Theo dự kiến, lượng khách qua các bến của công ty vào dịp cuối năm tăng khoảng 130% - 150%, cùng với đó lượng hàng hóa sẽ tăng đột biến so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Công ty đã chủ động xây dựng, thực hiện các kế hoạch: Tuyên truyền chấp hành Pháp luật đối với các nhà xe; chỉnh trang, sửa chữa các bến xe; kiểm tra phương tiện, kiểm tra tuần tra bến xe, kiểm tra hệ thống PCCC, tăng cường kiểm tra việc tăng giá vé, cước lệch chiểu; tổ chức sắp xếp, điều tiết phương tiện, triển khai phân bổ lượng xe tăng cường trên toàn bộ các tuyến, ở các bến xe: Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Bến xe phía nam.. trên tình thần phục vụ: Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.

Bến xe Giáp Bát

Song song với đó, Công ty chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an phường, quận… để xây dựng phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên bến; kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, triệt phá các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi, rê dắt khách… Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng gây rối trật tự trên các bến và thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các hàng quán trong bến. Công ty chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải giải quyết, xử lý các xe có hiện tượng lòng vòng đón, trả khách trước cửa bến…