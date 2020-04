Công ty FB Châu Á nói gì về việc Huấn Hoa Hồng “bán sách” dạy kiếm tiền?

Cách đây không lâu Huấn Hoa Hồng tái xuất trên mạng xã hội và khiến cư dân mạng ngỡ ngàng khi đăng tải hình ảnh bán hai cuối sách do chính mình viết ra mang tên “Bí kíp kinh doanh online” và “Đệ nhất kiếm tiền trên facebook”.

Theo Huấn giới thiệu, hai cuốn sách này là tâm huyết của Huấn, nó giúp người kinh doanh trong, ngoài nước thành công.

Được biết, Huấn Hoa Hồng bán cuốn sách này với giá 799.000 đồng/cuối. Nội dung hai cuốn sách dạy làm giàu bằng cách kinh doanh, bán hàng qua mạng. Bìa cuốn sách in Nhà xuất bản SG. Trong cuốn sách có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dịch vụ FB Châu Á, Mã số thuế 0315187591.

Theo tìm hiểu, Công ty FB Châu Á được thành lập ngày 30/7/2018 có địa chỉ tại số 37 đường số 24A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ 8 tỷ. Công ty này có 3 cổ đông sáng lập là Tăng Thị Kim Liên, Nguyễn Duy Nhất và Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng). Đại diện pháp lý hiện tại của Công ty là Phạm Thị Ngọc Linh (SN 1997, trú tại Kon Tum).

Hiện tại Phạm Thị Ngọc Linh là đại diện pháp lý của Công ty, giữ chức danh Tổng Giám đốc, Giám đốc. Còn Nguyễn Duy Nhất (SN 1976) giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

Huấn Hoa Hồng rao bán sách trên mạng xã hội



Người này cũng cho biết, khi học viên đăng ký học bán hàng qua mạng thì bên này lấy phí và cung cấp tài liệu, học viên xem trước nếu đồng ý sẽ vào học không thì thôi.

Còn cuốn sách của Huấn được xuất bản để lưu hành nội bộ, dành cho học viên chứ không phải để bán ra ngoài. “Huấn Hoa Hồng là cổ đông sáng lập của công ty và đang điều hành vấn đề bán hàng online của công ty. Huấn học trình độ lớp 7 nên chỉ nói mồm triển khai các kế hoạch của công ty. Huấn có trình độ gì đâu mà dạy. Người dạy phải có bằng cấp từ cao đẳng trở lên mới dạy chuyên môn được”.

Liên quan đến 2 cuốn sách của Huấn Hoa Hồng, trước đó, ông Nguyễn Nguyên – Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, lãnh đạo Cục sẽ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông địa phương tìm hiểu về việc sao in, phát tán qua mạng với hai sản phẩm trên, từ đó đưa ra phương thức xử lý phù hợp.

Trước 2 lần bị bắt, Huấn "hoa hồng" từng mạnh miệng khuyên răn mọi người tránh xa ma túy trên mạng xã hội