Công ty FrieslandCampina: Phản hồi ‘láo’ thiếu căn cứ

Mới đây, Công ty FrieslandCampina đã có phản hồi với trường hợp khách hàng Nguyễn Văn Lập phản ánh về dòng sản phẩm Friso Gold 3, lon 900gram. Cụ thể, sau khi anh Lập mua sữa Firso Gold 3 cho con uống, ngay lập tức bé bị tiêu chảy, nôn ói, đau bụng, khóc... mà trước đó Báo Sức Khỏe Cộng Đồng có bài phản ánh “Hà Nội: Sữa Friso Gold nghi không đảm bảo”, ra ngày 26/12/2019 vừa qua.

Thư phản hồi được Công ty FrieslandCampina giải thích dòng sữa Friso Gold 3 đảm bào tiều chuẩn theo đánh giá cảm quan

Theo nội dung Công ty Friesland Campina phản hồi “sau khi nhận được phản ánh của khách hàng, công ty tiến hành kiểm tra trên chính mẫu bột sữa anh Nguyễn Văn Lập cung cấp (khoảng 50gram, bột sữa), khẳng định Friso Gold 3, lon 900gram có mã 030921 cómùi vị, màu sắc và cấu trúc sữa hoàn toàn bình thường. Xác nhận sản phẩm nhãn hiệu Friso Gold 3 với mã số sản xuất trên vẫn đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng quy định”.

Mặt khác, Công ty Friesland Campina cũng cho biết tại công ty tất cả những quy trình sản xuất và nhập khẩu sản phẩm đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm (HACCP, GMP, WHO- Codex) cũng như những yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam, cụ thể là: Luôn kiểm tra chặt chẽ nguyên liệu đầu vào về mặt vi sinh và hóa ; Luôn đánh giá hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của tất cả các nhà cung cấp; Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất, ở từng công đoạn; Kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các lô hàng trước khi xuất ra thị trường về mặt vi sinh và hóa lý. Chỉ những lô hàng đạt tiêu chuẩn mới được phép phân phối.

Mặc dù đưa ra khẳng định hộp sữa hoàn toàn bình thường và nêu ra quy trình sản xuất và nhập khẩu đảm bảo các yêu cầu quy định, nhưng điều đáng nói là thư phản hồi tới anh Nguyễn Văn Lập được Công ty Friesland Campina giải thích “xuông” mà không cung cấp bất kỳ kết quả kiểm nghiệm thực tế nào.

Theo đó, công ty không nêu đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm, kết quả kiểm nghiệm... mà chỉ nêu đánh giá cảm quan nhận thức của cá nhân “chúng tôi nhận thấy mùi vị, màu sắc và cấu trúc sữa hoàn toàn bình thường”.

Liệu rằng, những căn cứ phản hồi mà công ty Công ty FrieslandCampina đưa ra đã đủ xác thực, đầy đủ thông tin để khẳng định được sản phẩm sữa Friso Gold 3 đủ an toàn?

