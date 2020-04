Công ty Giải Pháp Việt lên tiếng vụ bán máy xét nghiệm cho Quảng Nam giá 7,23 tỷ đồng

Trước yêu cầu cấp bách phòng chống dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành đã mua máy xét nghiệm Realtime PCR tự động thông qua hình thức chỉ định thầu với giá chênh lệch từ 1,5 đến hơn 7 tỷ đồng. Quảng Nam cũng là một trong số các tỉnh đầu tư mua máy Realtime PCR.

Như đã đưa tin, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam mua máy Realtime PCR tự động với giá 7,23 tỷ đồng. Doanh nghiệp bán máy xét nghiệm Realtime PCR tự động cho Quảng Nam là Công ty CP Thương mại và đầu tư Giải Pháp Việt (trụ sở đặt tại Hà Nội).

Trao đổi về việc mua bán này, ngày 25/4, lãnh đạo Công ty CP Thương mại và đầu tư Giải Pháp Việt cho biết: Công ty không nhập khẩu máy trực tiếp từ nước ngoài về mà mua lại từ một công ty khác sau đó bán cho tỉnh Quảng Nam.

Theo tin từ Người lao động, vị lãnh đạo này còn nói rằng, vì các bộ phận của công ty làm việc, bà không trực tiếp làm nên không nắm cụ thể đó là công ty nào, cần thiết thì sang đầu tuần đơn vị sẽ cung cấp thông tin.

Phía Giải Pháp Việt còn cho biết, trước đó, khi nghe ở TP Hội An (Quảng Nam) có người nhiễm COVID-19 nên các bộ phận của Công ty đã liên hệ với phía Quảng Nam đặt vấn đề mua bán hệ thống xét máy xét nghiệm. Khi biết Quảng Nam thực sự có nhu cầu mua thì đơn vị này cung cấp.

Về hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR tự động được mua của Giải Pháp Việt, ông Trần Văn Kiệm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam cho biết, ngày 1/4, CDC Quảng Nam, đã đưa máy vào hoạt động phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng

Hệ thống máy xét nghiệm giúp việc việc xét nghiệm sinh học phân tử, phát hiện virus trong mẫu bệnh phẩm từ các đối tượng nhiễm và nghi nhiễm SARS-CoV-2 nhanh chóng, chính xác. Ông Kiệm cho biết, chỉ là đơn vị thụ hưởng từ Sở Y tế chứ không biết về mức giá là bao nhiêu.

Trước đó, chiều ngày 24/4, ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khẳng định, việc mua sắm máy xét nghiệm Realtime PCR theo quyết định của UBND tỉnh chứ không phải sở tự ý làm. UBND tỉnh phê duyệt kinh phí mua máy 7,56 tỉ đồng nhưng sau đó sở thương lượng với nhà cung cấp nên giảm xuống còn 7,2 tỉ đồng.

Ông Hai cho biết, mức giá do nhà cung cấp đưa ra, Sở đã tham khảo ở một số tỉnh, thành khác, việc mua máy không hề có khuất tất.

Cũng trong ngày 24/4, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã giao cho Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính báo cáo bằng văn bản cho UBND tỉnh về vụ việc trên. Sau ngày 3/5, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ nắm cụ thể, trường hợp cần thiết sẽ giao Thanh tra tỉnh thanh tra toàn bộ việc mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 , nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định. Ông Thanh cho rằng trước mắt cần tập trung cho công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn tối đa cho nhân dân.

