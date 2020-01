Công ty gỗ rộng 2000m2 bất ngờ phát hỏa ngày 28 Tết, công nhân hoảng loạn tháo chạy

Trước đó, vào khoảng 9h sáng ngày 22/1, công nhân tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Hoa Nét (Wanek) có địa chỉ tại phường Phú Tân (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương ) đang làm việc ngày cuối cùng trước Tết. Bất ngờ, đám cháy bùng phát ở kho thành phẩm và nhanh chóng lan ra các khu khác, bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng rộng hơn 2000m2.

Nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn sau đó thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát nên đã bỏ chạy và cùng những người khác báo tin cho lực lượng chức năng. Công nhân cùng một số người dân địa phương tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Đội PCCC TP. Thủ Dầu Một cùng các đội PCCC thị xã lân cận đã điều động 15 xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ tới dập lửa. Do xưởng sơn toàn hóa chất, lửa dễ bén nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau khoảng 3h nỗ lực dập lửa, đám cháy về cơ bản đã được khống chế. Sau vụ cháy, hàng trăm công nhân của công ty phải tạm nghỉ làm buổi sáng.

Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều máy móc, sản phẩm của công ty, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng. Một phần khu nhà xưởng bị vụ hỏa hoạn thiêu rụi, đổ sập hoàn toàn.

Dù đã khống chế được ngọn lửa, lực lượng PCCC vẫn tiếp tục luồn sâu vào trong khu nhà xưởng để tiếp tục phun nước, dập lửa để đề phòng đám cháy tiếp tục lan rộng. Được biết, công ty Wanek Furniture chuyên sản xuất gỗ, nệm sofa nên có nhiều dụng cụ, nguyên liệu, hóa chất dễ bắt lửa. Hiện nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Cháy lớn trong khu công nghiệp ở Bình Dương VTV 24

Chi Nguyễn (t/h)